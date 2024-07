Patrizia Mirigliani choc sui social: "La bellezza è sott'attacco"

Patrizia Mirigliani difende la bellezza. In senso ampio e sui social, in un video che diventa virale, lancia la bomba. Oggi. 9 luglio 2024, la Mirigliani sarà ospite al telefono nel corso di Protagonsti (condotto da Fredella, Simioli, Taranto e Sica dall'Aeroporto di Roma- Fiumicino). Poi la "patron" di Miss Italia sui social dice:

La bellezza è sott'attacco. Ma ci rendiamo conto? L'Italia è il Paese delle bellezza, la parola 'bella' è bandita dal vocabolario soprattutto in questo anno. La bellezza è una diminutio? No" Per giustificare i concorsi di bellezza si va sulle strategia di comunicazione per dire: il concorso si fa così, si fa in questo modo. Perché? Perché non abbiamo il coraggio di parlare di bellezza. Ma stiamo scherzando? Tutto il mondo ha il suo concorso di bellezza. Ho deciso di essere coerente con me stessa. Coerenza e coraggio. Sono queste le nuove parole che vorrei sentirmi dire da tutti quelli che nel mondo fanno il mio stesso lavoro

MISS ITALIA COMPIE 85 ANNI, LA FINALE A SETTEMBRE

Una lunga storia di bellezza. La famiglia Mirigliani ha sempre difeso la bellezza in quasi un secolo d'Italia. Miss Italia, quest'anno, compie 85 anni. Patrizia ha sempre con suo padre, che mi ha vista come il futuro. "Sei tosta", mi diceva. Oltre cento le donne che da Miss Italia sono arrivate nel mondo della tv, cinema e dello spettacolo.

Quest'anno le prefinali a Numana nel resort De Angelis, nelle Marche, con 200 ragazze. E la grande novità di quest'anno è l'Academy. La Mirigliani spiega:

Faremo un regalo alle ragazze del concorso dove si formeranno con le coach, donne che si sono realizzate nel proprio settore, che sono Muse ispiratrici per le ragazze

PATRIZIA MIRIGLIANI APRE ALLE DONNE PIU' GRANDI D'ETA'

Le grandi novità interessano anche una nuova fascia d'età. La Mirigliani, tra l'altro, pensa a donne di età più adulte come esempio per le nuove generazioni. Età minima 18 e massima 30 per partecipare al concorso di bellezza. Non esistono più misure o taglie. "Tutto abolito", dice la Mirigliani. E a RTL102.5 aggiunge: