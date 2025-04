L'aumento dell'uso quotidiano degli smartphone tra i bambini: 1 su 3 usa il cellulare tutti i giorni

In Italia, sempre più bambini usano lo smartphone ogni giorno. Secondo uno studio effettuato da Save the Children 1 bambino su 3 tra i 6 e i 10 anni (32,6%) usa cellulare tutti i giorni. La percentuale è aumentata in questi ultimi anni perché nel biennio 2018-2019, sempre secondo questo studio, la percentuale era del 18,4%. Il fenomeno è particolarmente diffuso nel Sud e nelle Isole, dove si arriva al 44,4%, contro il 23,9% del Nord.

Giovani e social: troppe iscrizioni prima dell’età consentita

Anche l’utilizzo dei social tra i minorenni è sempre più diffuso, nonostante vi siano delle restrizioni: per legge non si potrebbero avere profili social prima dei 14 anni, o dei 13 anni con il consenso dei genitori. Questo studio ha rilevato anche che il 33% dei bambini tra i 5 e i 6 anni ha già un profilo social, mentre l'83% utilizza il tablet e il 59% usa app di messaggistica come WhatsApp. Anche tra i ragazzi più grandi, tra gli 11 e i 13 anni, l’uso dei social è molto diffuso: oltre il 62% ha almeno un profilo. Il 35,5% è presente su più piattaforme, mentre il 26,8% ha un solo account.

Una guida per aiutare i genitori a stare vicino ai figli

Per affrontare queste sfide, Save the Children ha lanciato una campagna sull’ educazione digitale, per aiutare bambini e ragazzi a usare internet in modo sicuro e consapevole. Ha creato una guida pensata per genitori e adulti proprio per aiutare le famiglie a gestire gli adolescenti e i giovani a queste realtà. La guida contiene consigli pratici divisi per fasce d’età (5-8 anni, 9-11 anni e 12-14 anni) e descrive come accompagnare i bambini e i ragazzi a questo mondo digitale sempre più in crescita, impostare regole, proteggere la privacy e affrontare l’uso dei social.

I rischi associati all'uso intensivo della tecnologia

L’utilizzo eccessivo di dispositivi digitali tra i più piccoli continua a preoccupare. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano di non superare le 2 ore al giorno di tempo davanti agli schermi per i bambini dai 6 ai 10 anni. In Italia, però, questo limite viene spesso superato, e le conseguenze si notano: tra le più comuni ci sono ansia, depressione, difficoltà nel dormire, impulsività e calo del rendimento scolastico. Ma non solo: passare troppo tempo connessi può portare anche a uno stile di vita più sedentario e a cattive abitudini alimentari, aumentando così il rischio di sovrappeso o obesità anche in giovane età.