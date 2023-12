Dal 14 dicembre al via la 13esima edizione di Masterchef

Diciamo la verità: tutti noi una volta nella vita, di fronte a un bel piatto, ci siamo sentiti come Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo o Bruno Barbieri. Dal 14 di dicembre torneranno gli “originali” con le nuove puntate di Masterchef, in esclusiva su Sky uno e in streaming su Now. Ieri, nell’aula magna dell’ Università Cattolica di Milano si è tenuta la presentazione della 13esima edizione del programma, di fronte a un folto pubblico e ai ragazzi del Master “Fare tv, management del broadcasting e dello streaming”, giunti alla conclusione del loro percorso di studi.

Le novità

Molte le novità in arrivo, ad iniziare da una presenza misteriosa, “un uomo ombra” che affiancherà i tre giudici nel valutare i 20 concorrenti. Per il momento non ci sono indiscrezioni sul nome, ma non si esclude che possa essere una vecchia conoscenza della trasmissione. Gli aspiranti chef dovranno vedersela con uno Stress test, una prova a tempo tutta nuova, e con mystery box di colori differenti in funzione del livello di difficoltà. “Giunti alla tredicesima edizione abbiamo alzato ancora di più l’asticella. Abbiamo deciso di mettere un po’ di pepe nel programma”, ha dichiarato Bruno Barbieri, con gli altri due giudici, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli, anima e cuore di Masterchef. Che i tre vadano d’accordo si coglie dal clima goliardico con cui si prendono in giro. “Per tre mesi stiamo insieme tutto il giorno, ci piaciamo, anche se non mancano le occasioni di confronto. Siamo persone molto diverse, con esperienze diverse ma che sono arrivate agli stessi traguardi”, ha sottolineato Locatelli.

“È cambiato il pubblico”

In questi anni Masterchef è cambiato molta ma, soprattutto è cambiato anche l’approccio del pubblico, sempre più consapevole. “La crescita nel mondo culinario è evidente. Quindici anni fa quando si parlava di un ristorante stellato, pochi sapevano di cosa si stesse parlando. Oggi lo sanno tutti. MasterChef è stato il primo programma a parlare di spesa, recupero del cibo, eccellenze italiane e tutto il resto. Per me farlo è anche un allenamento personale, poi vado a giocare la mia partita nella mia cucina”, ha sottolineato Cannavacciuolo.

Dunque, appuntamento giovedì 14 dicembre alle 21,15 su Sky uno e in streaming su Now.