Tragedia nel Veneziano, auto finisce in un canale: morti i tre ragazzi a bordo Photo Credit: agenziafotogramma.it

Secondo alcuni testimoni l’auto, che da Concordia Sagittaria viaggiava verso Portogruaro, sarebbe finita in acqua e si sarebbe inabissata dopo che il conducente ha sbandato in prossimità del ponte sul fiume Reghena centrando un albero : a quel punto la vettura sarebbe volata nel fiume Lemene. Le ricerche dei Vigili del Fuoco si sono da subito concentrate nelle acque del fiume dopo che si era diffusa l’ipotesi, smentita dall’esito delle operazioni, che a bordo ci fosse un quarto ragazzo.

Tragedia nella notte a Portogruaro , nel Veneziano, dove un’auto, dopo essere uscita di strada, è finita in un canale. Morti tre ragazzi a bordo , tutti poco più che ventenni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 nella zona di Borgo Sant’Agnese: dalle prime ricostruzioni, la Bmw Serie 3 su cui viaggiavano i giovani sarebbe andata dritta a una curva finendo in acqua dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena.

TRE LE VITTIME ACCERTATE

L’auto è stata agganciata e tirata fuori dall’acqua con all’interno ancora i corpi delle vittime, due ragazzi e una ragazza tutti poco più che ventenni. Il pm di turno ha disposto l’autopsia sul conducente per determinarne lo stato psicofisico. Le vittime, tutte residenti in zona, sono G.D.T, ragazza di 21 anni che abitava a Portogruaro, Egli Gjeci, giovane di origini albanesi e Hoti Altin, 22enne kosovaro: quest’ultimo era alla guida della Bmw, di cui era anche proprietario. Sei mesi fa Altin aveva perso il fratello in un incidente stradale.