Truffa per 30 milioni di euro all' Opera di Santa Maria in Fiore, nove fermi in varie città, un ricercato

Truffa per 30 milioni di euro all' Opera di Santa Maria in Fiore, nove fermi in varie città, un ricercato

Truffa per 30 milioni di euro all' Opera di Santa Maria in Fiore, nove fermi in varie città, un ricercato Photo Credit: Ansa/UFFICIO STAMPA OPERA DEL DUOMO DI FIRENZE

Redazione Web

11 dicembre 2025, ore 13:00

italiani, albanesi, cinesi e nigeriani coinvolti nel giro di fatturazioni per lavori inesistenti, con riciclaggio e autoriciclaggio, le indagini sono durate sei mesi

Gigantesca truffa, per un totale di circa 30 milioni di euro, compiuta ai danni dell’Opera di Santa Maria in Fiore, l’Onlus che si occupa a Firenze della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. La polizia di Stato dalle prime ore del mattino sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio.


Sei mesi di indagini

Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile. Le indagini della Squadra Mobile di Brescia - avviate nel mese di marzo 2025, sono partite nell'ambito di una commessa assegnata ad un'impresa privata per i lavori di restauro e conservazione del Complesso Eugeniano di Firenze, secondo quanto si apprende, la onlus era stata indotta ad effettuare i bonifici di pagamento dei lavori, pari a 1.785.000 euro, a favore di un conto corrente intestato a prestanome . Dalla denuncia del fatto è partita l’indagine che ha rivelato il giro d'affari illegale che, nell'arco di circa sei mesi, avrebbe prodotto un trasferimento di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.


I dettagli 

"Nel caso della Onlus di Firenze, chi ha versato il denaro era convinto di pagare il fornitore dell'opera di restauro ma in realtà stava accreditando il denaro su un Iban che fa capo all'organizzazione criminale. In questo caso l'Iban era appoggiato su una banca di Lumezzane in provincia di Brescia". E' la ricostruzione del procuratore capo di Brescia Francesco Prete. "Queste persone poi sono state monitorate e durante le indagini, quindi durante le intercettazioni, è venuto fuori il classico, purtroppo classico, sistema delle fatture false e del riciclaggio ad opera dei cinesi. Se vogliamo la truffa all'Onlus di Santa Maria del Fiore è soltanto l'incipit da cui poi si è sviluppata l'intera indagine" le parole di Prete. "Esponenti della comunità cinese stanno realizzando in Italia un sistema creditizio parallelo ed abusivo, ed è un dato confermato oramai da diverse indagini condotte da questa Procura della Repubblica", ha aggiunto. Sul ruolo dei due fratelli italiani al centro dell'inchiesta, Prete ha spiegato che "vivono tra la provincia di Brescia e di Bergamo e sono effettivamente i soggetti che fungono da trait d'union in tutte queste tipologie di attività".

Argomenti

Firenze
Onlus
Santa Maria in Fiore

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DI MASTERCHEF ITALIA I GIUDICI DI MASTERCHEF ITALIA A RTL 102.5: “SARÀ UN’EDIZIONE RICCA DI SORPRESE, CON CONCORRENTI MOLTO PREPARATI E TANTE NOVITÀ” RTL 102.5 REGALA AI SUOI ASCOLTATORI UN GREMBIULE UFFICIALE DI MA

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Masterchef Italia 2025

  • RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata di Natale di Non Stop News

    RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata di Natale di Non Stop News

  • Non vuole riconoscere il figlio, lei gli spara alle gambe

    Non vuole riconoscere il figlio, lei gli spara alle gambe

  • Apprensione per Riccardo Chailly: accusa un malore mentre dirige Macbeth alla Scala e viene trasportato in ospedale

    Apprensione per Riccardo Chailly: accusa un malore mentre dirige Macbeth alla Scala e viene trasportato in ospedale

  • Champions League: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica

    Champions League: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica

  • Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

    Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

  • Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

    Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

  • The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

    The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

  • Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a RTL 102.5: “Riconoscimento ci rafforza anche su fronte internazionale e porterà vantaggi occupazionali”

    Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a RTL 102.5: “Riconoscimento ci rafforza anche su fronte internazionale e porterà vantaggi occupazionali”

  • In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

    In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

Della 27enne non si avevano notizie dal 24 novembre, nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua morte

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

I resti della ragazza furono abbandonati in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina nel mese di marzo dello scorso anno

Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

Un ragazzo ucraino di diciannove anni ha picchiato con violenza un gambiano che gli aveva preso il cellulare, nella bagarre coinvolto anche un uomo con il casco che poi si è dileguato