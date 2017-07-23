Trump, nuovi attacchi alla stampa americana

23 luglio 2017, ore 14:30
"Il New York Times ha fatto fallire il piano per uccidere Al Baghdadi" ha dichiarato su Twitter
Bruxelles, la Commissione giuridica difende l’immunità di Ilaria Salis. Salvini protesta: "Vergogna"
L’europarlamentare dell’Alleanza Verdi e Sinistra si salva per un solo voto, decisivi i Popolari. Ma non è finita: adesso si esprimerà l’Eurocamera, che voterà il 7 ottobre. Intanto soddisfazione del Partito Democratico e duro attacco del leader della Lega
Giustizia, via libera definitivo del Senato alla riforma. Meloni: «E’ storia»; Schlein: “Vuole le mani libere”
Il ddl-Nordio sulla separazione delle carriere di pubblici ministeri e giudici approvato con 112 sì. Scintille in Aula fra maggioranza e opposizione. FI in piazza con foto di Silvio Berlusconi ed Enzo Tortora. Il referendum confermativo tra marzo e aprile
Parlamento europeo; confermata l’immunità parlamentare, Ilaria Salis (Avs) si salva per un solo voto
Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini va all’attacco dei ‘traditori’: “Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora dal processo. Vergogna!".