Trump, nuovi attacchi alla stampa americana

"Il New York Times ha fatto fallire il piano per uccidere Al Baghdadi" ha dichiarato su Twitter

I tweet di Donald Trump continuano ad agitare le acque dei rapporti tra Casa Bianca e media americani. In un suo ultimo post il presidente ha attaccato il New York Times con l’accusa di aver fatto fallire il piano per uccidere il capo dell’Isis. Tuttavia al suo tweet non sono seguiti dettagli o riferimenti a determinati articoli.

