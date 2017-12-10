Tu Si Que Vales, trionfa Salah The Entertainer

10 dicembre 2017, ore 10:55
Ultimo appuntamento condotto in diretta da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni
E’ il ballerino Salah The Entertainer a conquistare il primo premio di Tu Si Que Vales, condotto in diretta da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni. In giuria schierati Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la portavoce della giuria popolare Mara Venier. La puntata finale ha totalizzato una share del 27.43% pari a 5.300.000 telespettatori.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Sanremo 2026, Ditonellapiaga duetta con Tony Pitony, ecco cosa c'è da sapere
La scelta del brano, “The Lady Is a Tramp”, celebre standard della tradizione musicale americana, nasce dal desiderio di valorizzare un classico internazionale attraverso una rilettura personale
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati
Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento che anticipa l’estate! In occasione del 10° anniversario, con un con una line-up stellare, RTL 102.5 Power Hits Estate lancia la sfida al tormentone dell’estate verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona