Tu Si Que Vales, trionfa Salah The Entertainer

Tu Si Que Vales, trionfa Salah The Entertainer

Tu Si Que Vales, trionfa Salah The Entertainer

Redazione Web

10 dicembre 2017, ore 10:55

Ultimo appuntamento condotto in diretta da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni

E’ il ballerino Salah The Entertainer a conquistare il primo premio di Tu Si Que Vales, condotto in diretta da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni. In giuria schierati Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la portavoce della giuria popolare Mara Venier. La puntata finale ha totalizzato una share del 27.43% pari a 5.300.000 telespettatori.

