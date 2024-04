Amadeus lascia la Rai: per lui si spalancano le porte del Nove, il canale del gruppo Warner Bros Discovery

Un incontro cordiale che ha portato alla conferma dei rumors che da giorni circolavano sul futuro del conduttore. Amadeus avrebbe ufficializzato al direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza ad agosto.per affrontare nuove sfide professionali. Stando ai rumors delle ultime settimane, lo aspetta il gruppo Warner Bros. Discovery, pronto ad ingaggiarlo per farne un volto di punta del canale Nove. Una scelta di cui Rossi avrebbe preso atto, nonostante gli sforzi fatti dalla Rai nelle ultime settimane per trattenere il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque festival di Sanremo.

Amadeus, volto di punta della Rai

Con la conduzione dei pre-serali da record (Affari tuoi, per esempio, che ancora ieri sera ha fatto ascolti per 5 milioni e mezzo per un 28% di share), e di cinque edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus è diventato negli ultimi anni un protagonista della Rai, riuscendo a dire la sua anche su uno delle produzioni storiche dell'azienda radiotelevisiva pubblica. Il 'suo' Festival di Sanremo si è imposto con le sue innovazioni, in particolare nell'inclusione delle voci più rappresentative delle tendenze musicali giovanili nella gara e anche per la formula di conduzione 'allargata'. Tanto che le cinque edizioni sono state caratterizzate da un crescendo di ascolti e di introiti pubblicitari: basti pensare che dal primo anno, la raccolta è salita di 23 milioni di euro (dai 37 milioni del 2020 ai 60 del 2024), per un totale nei cinque anni di 227 milioni di euro. A un mesetto dalla fine dell'ultimo Festival condotto da 'Ama' (quando già aveva annunciato che non avrebbe più fatto Sanremo), il 14 marzo scorso, l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio aveva detto: «Credo che Amadeus sia un professionista unico nel suo genere e sono felice che possa arricchire ogni sera il palinsesto della Rai con la sua presenza».