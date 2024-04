New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Adrenalina” di Baby Gang, Blanco e Marracash, “Electric” di Darin, “FoglieMorte” di Neffa e Fabri Fibra e “Musica Italiana” di Rocco Hunt

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

"ADRENALINA": IL NUOVO SINGOLO DI BABY GANG FEAT. BLANCO & MARRACASH, CHE ANTICIPA L'USCITA DEL NUOVO ALBUM "L'ANGELO DEL MALE"

Da oggi è in onda su RTL 102.5 "Adrenalina", il nuovo singolo di Baby Gang in collaborazione con Blanco e Marracash. Il brano, prodotto da Michelangelo e Higashi, anticipa "L'Angelo del Male", il nuovo album del rapper. In uscita il 26 aprile, il nuovo lavoro riunisce tutti gli artisti più importanti della scena che sostengono e supportano il talento di Baby Gang, confermando il posto che ha conquistato in poco tempo nel mondo urban. Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, e Niko Pandetta sono i nomi presenti in "L'Angelo del Male", un album unico che unisce mondi distanti e che solleva una voce a volte scomoda ma anche molto realistica, in grado di spingere le nostre coscienze alla riflessione.

DOPO IL SUCCESSO DI "SUPERSTAR", L'ARTISTA SVEDESE DARIN TORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO "ELECTRIC"

Da questa settimana, in rotazione su RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, arriva “Electric”, il nuovo singolo della star svedese Darin. L’artista, con più hit all’attivo in Svezia, con 33 dischi d’oro e di platino e 8 album al numero 1, è stato l’artista indipendente più suonato dalle radio italiane con il brano "Superstar". Darin racconta così il nuovo brano: «Electric è stato ispirato da una serata fuori con i miei amici e tutto ciò che volevamo fare era ascoltare ottima musica e ballare. Quella sera, inaspettatamente, ho conosciuto una persona speciale: è divertente come puoi incontrare qualcuno quando meno te lo aspetti, la cui energia ti trascina del tutto. Questa canzone parla di quei momenti e cattura quella sensazione».

IL RITORNO DI NEFFA CON IL NUOVO SINGOLO "FOGLIEMORTE", IN COLLABORAZIONE CON FABRI FIBRA

Da oggi in rotazione radiofonica sulla prima radiovisione d’Italia “FoglieMorte”, il nuovo singolo di Neffa che segna il suo ritorno sulle scene. Neffa, che negli anni novanta con i Sangue Misto, ha dato un enorme contributo al rap italiano, ha poi preso un'altra strada, spostandovi verso un genere più pop. Oggi, con il nuovo singolo “FoglieMorte”, l’artista ritorna alle sue origini hip hop, affiancato da un altro grande della scena rap italiana, Fabri Fibra. “Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte”.

"MUSICA ITALIANA": LA DEDICA DI ROCCO HUNT ALLA MUSICA ITALIANA È ORA IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 "Musica Italiana", il nuovo brano di Rocco Hunt. Un brano dal sound fresco e contemporaneo, una dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo. Con immagini cinematografiche, Rocco racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso, magari in maniera inaspettata, è in grado di riportare a casa, non importa che tu sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna altrove o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa.