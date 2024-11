Turismo invernale: previsto calo del 3%

Nel periodo invernale sono tanti i very normal people che scelgono di concedersi del tempo da dedicare a viaggi e vacanze. Il flussi di questi mesi rappresentano una delle principali fonti di guadagno per gli operatori del settore che, tuttavia, quest’anno potrebbero dover fronteggiare un numero di presenze minore rispetto alle aspettative . A fare il quadro della situazione, una nota dell'Istituto di ricerca Demoskopika : '' Tourism Forecast Winter 2025 '', articolata sul periodo dicembre 2024 - marzo 2025 .

Le località preferite

Come prevedibile, nei mesi più freddi, in cima alle preferenze dei turisti ci sono le località che permettono di godere a pieno delle possibilità date dalla stagione. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giulia si confermano le mete più attrattive. Le infrastrutture e la lunga tradizione nel turismo bianco rendono questi luoghi senza dubbio i più scelti. Se ci concentriamo sul turismo culturale e naturalistico, invece, sono Umbria e Toscana, a farla da padrona, con un’offerta invidiabile e premiata dalle scelte dei viaggiatori. L’istituto Demoskopika, tuttavia, spiega come le destinazioni culturali del Centro Italia mostrino un gap che andrebbe colmato con promozioni e investimenti mirati. Le regioni del Sud e le isole, come Sardegna e Sicilia, allo stesso modo, potrebbero migliorare il loro potenziale con infrastrutture adeguate e promozione di eventi distribuiti anche fuori dalle vacanze estive.

Le località turistiche alpine risultano predilette da chi si vuole dedicare agli sport sulla neve e per chi cerca strutture con servizi avanzati.

"La frammentazione del sistema turistico limita la valorizzazione di regioni meno conosciute e lo sviluppo di nuove offerte. Serve superare le divisioni territoriali con una governance coordinata, investendo in infrastrutture, tecnologie e formazione per migliorare l'esperienza turistica. Ma soprattutto, occorre investire in coraggio, evitando equilibrismi e tattiche", afferma il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, commentando le stime dell'istituto.