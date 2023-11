Turista cade da nave crociera, ufficiale la salva. L’incidente durante le operazioni di sbarco alle Bahamas, la donna non sapeva nuotare

Una vacanza da sogno che poteva trasformarsi in tragedia. Per questo l'intervento del giovane ma già esperto ufficiale Giuseppe Ruocco ha fatto scattare un lungo applauso liberatorio dopo momenti di grande panico e trepidazione. Ed a Massa Lubrense, in costiera amalfitana, vero e proprio serbatoio per la marineria italiana, tutti lo considerano un eroe. Ruocco, da 12 anni alla Msc Crociere, da quattro ufficiale, si è accorto tempestivamente che una giovane turista americana era caduta in mare nelle acque del porto di Ocean Bay, alle Bahamas, nel corridoio che separava la nave 'Meraviglia' dalla banchina durante le operazioni di sbarco dei passeggeri per una delle tappe della crociera.

L'INCIDENTE

La donna non sapeva nuotare e arrancava. Ruocco si è buttato in mare, ha afferrato la turista, l'ha riportata a galla e portata fino a poppa dove i due sono stati raggiunti da un barchino che li ha issati su per metterli in salvo. Ad assistere alla scena, terrorizzate, le due figlie di 5 e 9 anni che piangevano disperate e che non hanno mai smesso di chiamare la mamma. La grande tensione si è sciolta con un applauso che ha salutato il gesto dell'ufficiale e la conclusione positiva dell'intervento di salvataggio. Amici e parenti sono d'accordo: "Giuseppe è una persona davvero speciale, buona e si merita una grande festa quando tornerà a Massa Lubrense", ribadiscono in coro tra le strade della cittadina della costiera. Il padre dell'ufficiale, Angelo, dal canto suo, felice ed orgoglioso, racconta a tutti quelli che incontra quanto ha fatto il figlio e lo scrive anche sui social. "Dopo il salvataggio mi ha telefonato e mi ha raccontato tutto. E' stata una situazione davvero pericolosa . Sapere che Giuseppe ha salvato la vita ad una giovane mamma con i suoi figli piccoli mi rende il papà più orgoglioso del mondo. L'Msc gli darà una medaglia". Decine e decine i commenti con complimenti che affollano la pagina Facebook dedicata a Sorrento e dintorni.