Twitter revolution, la lunghezza dei tweet raddoppia!

Twitter revolution, la lunghezza dei tweet raddoppia!

Twitter revolution, la lunghezza dei tweet raddoppia!

Redazione Web

08 novembre 2017, ore 09:17

Il social network creato nel 2006 modifica il suo tratto distintivo

Il social network dell'uccellino azzurro ha compiuto una piccola rivoluzione: passano da 140 a 280 i caratteri disponibili per i singoli tweet. "E' un piccolo cambiamento - Dice il fondatore Jack Dorsey -. 140 caratteri era una scelta basata sul limitei dei 160 caratteri degli sms. Capiamo che molti degli utenti di Twitter sono legati emotivamente ai 140 caratteri, ma abbiamo provato questa novità e abbiamo visto le capacità". E' già da un paio di mesi infatti che il social network sta testando questa nuova funzionalità che al momento esclude Giappone, Cina e Corea del Sud.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

    Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

  • Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

    Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

  • RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

    RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

  • Paolo Petrecca rimette il mandato,

    Paolo Petrecca rimette il mandato, lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina

  • Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: “Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto”

    Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: “Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto”

  • Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

    Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

  • Voleva fare il carabiniere, muore investito dall'auto guidata da un altro militare

    Voleva fare il carabiniere, muore investito dall'auto guidata da un altro militare

  • Champions League: Inter battuta in Norvegia dal Bodo, per gli ottavi ora serve rimonta

    Champions League: Inter battuta in Norvegia dal Bodo, per gli ottavi ora serve rimonta

  • Milano- Cortina: staffetta short track si aggiudica l' argento, per Arianna Fontana 14/a medaglia da record

    Milano- Cortina: staffetta short track si aggiudica l' argento, per Arianna Fontana 14/a medaglia da record

  • Tentato rapimento a Caivano, un ghanese voleva strappare il figlio di cinque anni ad una madre all'uscita di un supermercato

    Tentato rapimento a Caivano, un ghanese voleva strappare il figlio di cinque anni ad una madre all'uscita di un supermercato

Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

Gianmarco Mazzi, Maddalena Fossati, Massimo Bottura e Antonia Klugmann intervengono a RTL 102.5 in merito alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco

L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

In linea generale sono prevalentemente bassi i livelli di conoscenza delle lingue straniere

RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

DAL 3 AL 6 FEBBRAIO COLLEGAMENTI IN DIRETTA DAL CUORE DI CATANIA CON I GIORNALISTI E LE IMMAGINI DI ANTENNA SICILIA