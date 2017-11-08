Twitter revolution, la lunghezza dei tweet raddoppia!

Il social network dell'uccellino azzurro ha compiuto una piccola rivoluzione: passano da 140 a 280 i caratteri disponibili per i singoli tweet. "E' un piccolo cambiamento - Dice il fondatore Jack Dorsey -. 140 caratteri era una scelta basata sul limitei dei 160 caratteri degli sms. Capiamo che molti degli utenti di Twitter sono legati emotivamente ai 140 caratteri, ma abbiamo provato questa novità e abbiamo visto le capacità". E' già da un paio di mesi infatti che il social network sta testando questa nuova funzionalità che al momento esclude Giappone, Cina e Corea del Sud.