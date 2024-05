Il maltempo rovina i piani degli italiani per il primo maggio

Che il tempo nelle ultime settimane fosse strano lo sapevamo già. Ciò che non sapevamo ancora era quanto il maltempo o il clima pazzo degli ultimi mesi avrebbe rovinato i piani delle festività del 25 aprile e del primo maggio. O magari direttamente del ponte lungo, per i più fortunati. Per chi ha scelto di trascorrere il primo maggio all'aperto purtroppo le notizie non sono molto buone: maltempo in molte regioni d'Italia con perturbazioni a rovinare gite all'aperto, escursioni e picnic. Un'indagine della Coldiretti racconta di come gli italiani si siano organizzati.





Le scelte degli italiani

Un 11% di italiani andrà a trovare parenti e amici, mentre un 27% rimarrà a casa e una minoranza del 6% ne approfitterà per partecipare a mostre o concerti. Ci sono però anche circa cinque milioni di italiani in partenza per una breve vacanza. Quattrocentomila quelli che scelgono l'agriturismo, con diverse strutture che vedono il tutto esaurito, confermando alcuni già ottimi risultati del ponte del 25 aprile ma anche della recente Pasqua. Occasione quindi per riscoprire le tradizioni a tavola. In centro Italia e parte del sud resta il classico abbinamento tra fave e pecorino, anche se i cambiamenti climatici influenzano non solo le gite ma anche la produzione agricola, in questo caso, delle fave.





Le previsioni meteo

Un vortice ciclonico attraversa l'Italia per il primo di maggio pilotando una perturbazione. Giornata compromessa dal maltempo con precipitazioni diffuse, spesso temporalesche, al Nordovest, in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, localmente sulla Campania e in Calabria. Dal pomeriggio peggiorerà anche al Nordest con precipitazioni più diffuse e forti in serata e nottata. In arrivo un calo termico, con venti sostenuti da sud.