Spazio: La navicella Ax-3, con a bordo il colonnello italiano Walter Villadei, si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale

La navetta Crew Dragon Freedom della missione privata Ax-3 alle 11.42 ora italiana si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo c’è anche l'italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare, con il ruolo di pilota. Dopo circa due ore, il portello della capsula è stato aperto e gli astronauti sono saliti a bordo della Stazione. Entra quindi nel vivo la nuova era dei privati, che l'amministratore capo della Nasa Bill Nelson, ha definito "una nuova epoca d'oro dello spazio". 14 giorni nello spazio, 30 gli esperimenti previsti nella missione, 13 dei quali italiani. L’Accesso sicuro allo spazio e i risvolti fisiologici della permanenza in orbita sono i temi dei sei esperimenti dell'Aeronautica Militare, che svolge anche un ruolo di coordinamento per le attività promosse da aziende e startup italiane.

CROSETTO, ORA FASE OPRATIVA MISSIONE

"L'aggancio della navicella Crew Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale segna l'avvio della fase operativa della missione Ax-3, durante la quale saranno condotti importanti esperimenti dal nostro colonnello Villadei e dai suoi colleghi. Auguro a tutti buona permanenza a bordo e buon lavoro". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota diffusa alla stampa. "La Difesa ha attivamente partecipato al progetto e alla realizzazione della missione con l'intento di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla New Space Economy, stimolando un nuovo modello di coordinamento pubblico-privato, che consenta alle industrie italiane di giocare un ruolo rilevante in un settore ad elevato know-how, incrementando le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello Spazio", ha detto il ministro.

VILLADEI, GRAZIE A TUTTA ITALIA

"Grazie a tutta l'Italia, grazie all'Aeronautica militare ma anche a tutte le istituzioni che hanno portato a questa missione, in questo straordinario contesto di collaborazione internazionale in cui abbiamo portato scienza scienza. Per due settimane saremo qui a collaborare e lavorare con questo equipaggio internazionale straordinario", ha detto il colonnello Villadei quando il team della Ax-3 si è incontrato con gli astronauti a bordo dell'Iss dopo l'apertura del portellone.