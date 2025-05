Sky Inclusion Days e Sky Tg24 Live in Milano: l’evento di Sky Italia su inclusione, diversità e informazione

Sky Italia trasforma il Teatro Dal Verme di Milano in un set d’eccezione di idee e confronto, con due giorni di incontri e dibattiti, il 3 e 4 giugno. L'obiettivo è quello di promuovere il dialogo e lo scambio di idee per costruire un futuro più inclusivo e consapevole, valorizzando le differenze e analizzando il presente per costruire un futuro migliore. Numerosi ospiti, provenienti da diversi ambiti, tra cui istituzioni, cultura, cinema, sport, scienza e tecnologia, si alterneranno sul palco per condividere le loro prospettive e idee.

SKY INCLUSION DAYS

Il primo dei due giorni al Teatro Dal Verme di Milano, il 3 giugno, sarà dedicato agli SKY INCLUSION DAY, con il patrocinio del Comune di Milano. L’evento, per la sua terza edizione, sarà dedicato ai valori del rispetto, delle collaborazioni, dell’inclusione e alla promozione del dialogo e della valorizzazione delle diversità. A partire dalle ore 10.00, i vari ospiti parteciperanno a incontri e dibattiti. Tra questi: Alessandro Borghese, Brazzo, Valeria Bruni Tedeschi, Camilla Mancini, Mimì, Matteo Rivolta, Vincenzo Schettini, Giulia Vecchio, Gianluca Zambrotta e molti altri. Alle ore 18.00, Lucio Corsi, reduce dall’Eurovision Song Contest 2025, parteciperà a un momento unico, dedicato alla diversità e alla sua importanza nel realizzare i propri sogni. La serata proseguirà “Stories di comicità”, un vero e proprio viaggio nel mondo della stand-up comedy e del suo backstage con Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna, intervistati dal vicedirettore di Sky TG24, Omar Schillaci.

SKY TG24 LIVE IN MILANO

Il 4 giugno, secondo giorno dell’evento, SKY TG24 Live in Milano porterà l’informazione a contatto con l'opinione pubblica, a partire dalle 9:30. Nel corso della giornata verranno affrontati temi di attualità, in ambito sociale, economico, culturale e geopolitico, come i conflitti in Medioriente e Ucraina, la politica italiana, l’elezione di Papa Leone XIV, la crisi climatica e l'intelligenza artificiale. SKY TG24 Live in Milano sarà caratterizzato da interventi di ospiti nazionali e internazionali, tra cui Stefania Andreoli, Zvonimir Boban, Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Card. Pierbattista Pizzaballa, Matteo Renzi, Pablo Trincia, Adolfo Urso e molti altri, per riflettere sulle sfide del presente e del futuro.

DOVE SEGUIRE GLI EVENTI?

Tutti gli appuntamenti di entrambe le giornate saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 251 di Sky Sport, con finestre live anche sul canale 500 di Sky TG24, il tutto anche in streaming su skytg24.it. Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per registrarsi e partecipare gratuitamente sono disponibili su tg24.sky.it.

RTL 102.5 è radio media partner dell’evento.