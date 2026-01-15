Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto: “Difendere Kiev non è bellicismo. Senza armi, più vittime civili”

Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto: “Difendere Kiev non è bellicismo. Senza armi, più vittime civili”

Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto: “Difendere Kiev non è bellicismo. Senza armi, più vittime civili” Photo Credit: AnsaFoto.it/Maurizio Brambatti

Alberto Ciapparoni

15 gennaio 2026, ore 16:02

Fa discutere la quasi assenza alla Camera della Lega: solo una ventina di deputati e nessun ministro sui banchi del governo. E due deputati leghisti votano contro la risoluzione di maggioranza, passata con 186 sì. Ben 6 i documenti del centrosinistra

Sostenere l’Ucraina non significa scegliere la guerra, ma impedire una catastrofe umanitaria ancora più grave. È il messaggio centrale ribadito dal ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla Camera dei deputati durante il dibattito sulla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev.

Le accuse

Crosetto ha respinto con fermezza le accuse di “guerrafondaismo”, sottolineando come l’Italia non abbia mai considerato l’invio di armi una soluzione al conflitto, né abbia mai sostenuto che l’Ucraina possa vincere la guerra sul piano militare. “Aiutare una nazione a difendersi non è una scelta bellicista”, ha dichiarato, ribadendo che la diplomazia resta l’unico sbocco possibile, ma che senza una capacità difensiva adeguata non può esistere una pace giusta e duratura.

La guerra

Nel corso dell’informativa parlamentare, il ministro ha usato toni durissimi per descrivere la realtà quotidiana della guerra. “Non esistono armi buone o cattive in sé – ha spiegato Crosetto – ma armi che possono impedire ad altre armi di colpire ospedali, scuole, centrali elettriche e palazzi civili”. Lo spirito dell’aiuto italiano, ha aggiunto, è stato fin dall’inizio quello di proteggere la popolazione ucraina, non di alimentare il conflitto. “Se avessi avuto la possibilità di dare all’Ucraina tutti i mezzi perfermare le bombe, lo avrei fatto senza sentirmi in colpa”, ha affermato il ministro, ricordando che anche nella notte precedente all’intervento missili e droni russi hanno continuato a colpire Kiev e altre città. Da qui una frase diventata emblematica del suo discorso: “Ogni missile intercettato è una vita salvata”.

Il M5S

E Crosetto ha risposto direttamente alle critiche del deputato M5S Marco Pellegrini, ricordando che il decreto in discussione ricalca esattamente quelli approvati nei governi precedenti, incluso quello varato sotto l’esecutivo Draghi, sostenuto anche da forze oggi all’opposizione. “È una fotocopia”, ha osservato il ministro, respingendo l’idea che l’attuale governo abbia introdotto una svolta militarista. “Abbiamo aiutato l’Ucraina perché sopravvivesse e non venisse schiacciata”, ha aggiunto, sottolineando che nessun intervento sarebbe stato necessario se le truppe russe non avessero oltrepassato il confine nel febbraio 2022.

Le risoluzioni

Alla Camera erano state presentate sette risoluzioni: una unitaria della maggioranza e sei delle opposizioni (Pd, M5S, Avs, Azione, Italia Viva e Più Europa). L’Aula ha approvato la risoluzione della maggioranza con 186 voti favorevoli, 49 contrari e 81 astenuti, dando il via libera anche ad alcuni impegni contenuti nei testi di Pd, Azione, Iv e +Eu. Respinte invece le risoluzioni di M5S e Avs.

La Lega

Ha fatto discutere l’assenza della Lega in Aula, con la presenza di solo una ventina di deputati e nessun ministro del Carroccio sui banchi del governo. A fianco di Crosetto erano presenti, tra gli altri, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Luca Ciriani e Tommaso Foti. Il deputato leghista Stefano Candiani ha comunque ridimensionato le polemiche: “Abbiamo sempre dato supporto e continueremo a farlo, aiutando il tavolo delle trattative”.

La pace

Secondo Crosetto, sospendere ora gli aiuti all’Ucraina non accelererebbe la fine della guerra, ma rischierebbe di produrre una pace apparente, fragile e fondata sull’ingiustizia. “Un arretramento del supporto internazionale non porterebbe alla pace favorirebbe al contrario una nuova escalation dell’aggressione”. L’Ucraina, ha chiarito il ministro, non chiede armi per attaccare o vincere, ma per difendere il proprio territorio e la propria popolazione. Senza una capacità difensiva minima, qualsiasi negoziato sarebbe sbilanciato e destinato a fallire.

Gaza

Il quadro delineato dal ministro della Difesa è drammatico. L’Ucraina affronta un’emergenza umanitaria che Crosetto ha definito paragonabile, per intensità, a quella di Gaza, da oltre 1.421 giorni di guerra. “Ogni giorno vengono colpite scuole, ospedali, infrastrutture energetiche e reti idriche”, ha ricordato, invitando a immedesimarsi in chi vive inermi uno degli inverni più rigidi d’Europa senza energia. Secondo i dati citati dal ministro, le vittime sono ormai numeri da Prima guerra mondiale: oltre 700.000 morti ucraini e più di 1.200.000 russi, con migliaia di caduti anche nelle ultime settimane.

Russia

Sul fronte diplomatico, Crosetto ha espresso forte scetticismo sulla reale disponibilità russa a un accordo. “Mosca non ha mai interrotto bombardamenti e combattimenti, nemmeno per un giorno. Persino Hamas ha accettato tregue temporanee, mentre la Russia continua senza pause né gesti concreti”. Per il ministro, la guerra è diventata per il Cremlino un elemento di legittimazione interna, mentre per gli ucraini è una questione di identità e sopravvivenza. “L’unico realmente disponibile a discutere finora è stato l’Ucraina”, ha concluso, accusando Mosca di usare il negoziato solo per guadagnare tempo e consolidare i territori occupati, senza accettare nemmeno ipotesi di congelamento del fronte sul modello coreano o cipriota.

 

Argomenti

armi
Camera
Crosetto
Lega
M5S
Ucraina

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Giustizia, il Tar del Lazio dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del voto del referendum

    Giustizia, il Tar del Lazio dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del voto del referendum

  • Taxi, manifestazione davanti a Montecitorio: slogan, petardi e cartello contro la premier Meloni. E contro Uber

    Taxi, manifestazione davanti a Montecitorio: slogan, petardi e cartello contro la premier Meloni. E contro Uber

  • Governo, la premier Meloni a Rtl 102.5: “Sulla sicurezza le toghe spesso vanificano il lavoro del Parlamento”

    Governo, la premier Meloni a Rtl 102.5: “Sulla sicurezza le toghe spesso vanificano il lavoro del Parlamento”

  • Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta

    Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta

  • Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione

    Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione

  • Groenlandia, l’Unione europea risponde a Trump: “L’Artico non si tocca”. Ma il presidente americano insiste

    Groenlandia, l’Unione europea risponde a Trump: “L’Artico non si tocca”. Ma il presidente americano insiste

  • Politica: il 2025 è stato l’anno di Giorgia Meloni, il 2026 sarà quello della riforma della giustizia

    Politica: il 2025 è stato l’anno di Giorgia Meloni, il 2026 sarà quello della riforma della giustizia

  • Manovra, l’annuncio del ministro dell’Economia Giorgetti: “Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027”

    Manovra, l’annuncio del ministro dell’Economia Giorgetti: “Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027”

  • Manovra, alla fine con le novità un testo da 22 miliardi. Domani il via libera definitivo con il sì della Camera

    Manovra, alla fine con le novità un testo da 22 miliardi. Domani il via libera definitivo con il sì della Camera

  • Governo, sui social il ministro della Cultura Giuli registra +500%, Giorgetti e Schillaci restano a-social

    Governo, sui social il ministro della Cultura Giuli registra +500%, Giorgetti e Schillaci restano a-social

Università, è scontro sulle nuove regole per reclutare i docenti. Il ministro Bernini: 'Ora meno burocrazia'

Università, è scontro sulle nuove regole per reclutare i docenti. Il ministro Bernini: 'Ora meno burocrazia'

L'attuale sistema dell'Abilitazione scientifica nazionale (Asn) viene abolito e sostituito dal possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. Una novità sulla quale dovrà pronunciarsi la Camera. Le opposizioni: “Testo opaco”

Governo, la premier Meloni chiarisce: “Il decreto sugli aiuti a Kiev si farà, e non è contro la pace”

Governo, la premier Meloni chiarisce: “Il decreto sugli aiuti a Kiev si farà, e non è contro la pace”

E sulle recenti dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone, che aveva ipotizzato iniziative preventive della Nato contro la Russia sulla cybersicurezza, la presidente del Consiglio in sostanza bacchetta il militare: “Fase delicata, misurare le parole”

Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”

Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”

Il capo dello Stato alla Conferenza degli ambasciatori d'Italia nel mondo: “Inediti centri opachi di potere disinformano, c’è un’aggressione ingiustificata all’Europa”. I nuclei del discorso sono due: l’attacco al multilateralismo e la guerra in Ucraina