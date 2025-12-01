Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato Photo Credit: Ansa / Teresa Suarez

"È un momento potenzialmente decisivo per il futuro della pace e della sicurezza in Europa". A dirlo, è stato Emmanuel Macron, che oggi ha accolto, nuovamente, a Parigi, Volodymyr Zelenksy. Al termine di un pranzo a cui hanno partecipato anche le first lady Brigitte e Olena, i due hanno sentito in videoconferenza il premier britannico Keir Starmer, poi diversi leader dei Paesi europei, tra cui l’Italia.





"LA RUSSIA NON PUÒ ESSERE RICOMPENSATA"

Poi la conferenza stampa, in cui il presidente francese ha annunciato che le sanzioni contro la Russia saranno rafforzate.ha detto Macron, assicurando che nelle prossime settimane la pressione su Mosca aumenterà. Dal canto suo, Zelensky ha ammesso che il nodo più complicato è quello dei territori. "" ha aggiunto, perché bisogna garantire agli ucraini che "".





DOMANI WITKOFF A MOSCA

Poco prima, il leader di Kiev e il capo dell'Eliseo si erano collegati anche con il caponegoziatore ucraino Rustem Umerov e l’inviato di Trump, Steve Witkoff, ancora insieme, in Florida, all’indomani di colloqui che sono stati definiti produttivi. Proprio Witkoff, domani, volerà a Mosca, per incontrare direttamente Vladimir Putin. La ricerca, affannosa, di un accordo continua. Anche se le tensioni sono tutt'altro che sciolte.





L'ATTACCO PREVENTIVO

A fare rumore c'è anche l’intervista rilasciata ieri alda Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato. L'ammiraglio ha spiegato che l'Alleanza sta valutando di essere "" nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo portati avanti dalla Russia. Per questo, non si escluderebbe la possibilità di condurre un", ibrido, contro Mosca.





MOSCA, PAROLE IRRESPONSABILI

intanto, sul campo, prosegue. Stamattina missili russi hanno colpito la città di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. Quattro persone sono morte, altre ventidue sono rimaste ferite.

Parole che non sono piaciute al Cremlino. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha parlato di dichiarazioni ", lette come un tentativo di minare gli sforzi per porre fine alla guerra. Che