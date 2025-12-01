Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

01 dicembre 2025, ore 18:00
Zelensky incontra Macron a Parigi, domani Witkoff sarà al Cremlino. Tutto mentre fanno discutere le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone su un possibile attacco preventivo della Nato contro la Russia
"È un momento potenzialmente decisivo per il futuro della pace e della sicurezza in Europa". A dirlo, è stato Emmanuel Macron, che oggi ha accolto, nuovamente, a Parigi, Volodymyr Zelenksy. Al termine di un pranzo a cui hanno partecipato anche le first lady Brigitte e Olena, i due hanno sentito in videoconferenza il premier britannico Keir Starmer, poi diversi leader dei Paesi europei, tra cui l’Italia.
"LA RUSSIA NON PUÒ ESSERE RICOMPENSATA"Poi la conferenza stampa, in cui il presidente francese ha annunciato che le sanzioni contro la Russia saranno rafforzate. "È la prima volta che abbiamo un piano così completo, sul petrolio e sulla flotta ombra" ha detto Macron, assicurando che nelle prossime settimane la pressione su Mosca aumenterà. Dal canto suo, Zelensky ha ammesso che il nodo più complicato è quello dei territori. "Dobbiamo fare in modo che la Russia non abbia l'impressione di ottenere una ricompensa" ha aggiunto, perché bisogna garantire agli ucraini che "l'aggressione non si ripeterà".
DOMANI WITKOFF A MOSCAPoco prima, il leader di Kiev e il capo dell'Eliseo si erano collegati anche con il caponegoziatore ucraino Rustem Umerov e l’inviato di Trump, Steve Witkoff, ancora insieme, in Florida, all’indomani di colloqui che sono stati definiti produttivi. Proprio Witkoff, domani, volerà a Mosca, per incontrare direttamente Vladimir Putin. La ricerca, affannosa, di un accordo continua. Anche se le tensioni sono tutt'altro che sciolte.
L'ATTACCO PREVENTIVOA fare rumore c'è anche l’intervista rilasciata ieri al Financial Time da Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato. L'ammiraglio ha spiegato che l'Alleanza sta valutando di essere "più aggressiva" nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo portati avanti dalla Russia. Per questo, non si escluderebbe la possibilità di condurre un "attacco preventivo", ibrido, contro Mosca.
MOSCA, PAROLE IRRESPONSABILIParole che non sono piaciute al Cremlino. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha parlato di dichiarazioni "estremamente irresponsabili", lette come un tentativo di minare gli sforzi per porre fine alla guerra. Che intanto, sul campo, prosegue. Stamattina missili russi hanno colpito la città di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. Quattro persone sono morte, altre ventidue sono rimaste ferite.
Argomenti
Giuseppe Cavo Dragone
Macron
Nato
Ucraina
Zelensky
Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini
Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox
Non si placa il terremoto nell'emittente britannica accusata di imparzialità. Il presidente degli Stati Uniti ammette che farà causa, perché 'obbligato' per difendere i telespettatori che sono stati ingannati