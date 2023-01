Ucraina, parla l'ex collaboratore di Putin: "Un golpe in Russia è possibile". Biden frena sull'invio di F-16

LE DICHIARAZIONI DELL'EX COLLABORATORE

Un colpo di stato militare in Russia è possibile e potrebbe arrivare nei prossimi 12 mesi. A dirlo è stato Abbas Gallyamov, l'ex speechwriter di Vladimir Putin, in un'intervista alla Cnn. Secondo l’ex collaboratore, per i russi sarà sempre più difficile sopportare una guerra che, dice, è persa, con l’economia che si sta deteriorando, cadaveri che tornano a Mosca e il Paese governato da quello che definisce “. Entro un anno, ha aggiunto Gallyamov,in quel momentoSecondo l'analista Putin potrebbe anche annullare le elezioni presidenziali previste per il marzo 2024.

IL CASO F-16

Intanto in Ucraina è stato diramato un nuovo allarme aereo su tutte le regioni per il pericolo di attacchi missilistici. Il portavoce dell’aeronautica militare di Kiev, Yuriy Ignat, ha fatto sapere che il Paese ha bisogno di almeno 200 caccia occidentali per proteggere i suoi cieli.ha detto l'ufficiale,Ma solo poche ore fa il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti non invieranno i caccia a Kiev, e ha annunciato che si recherà presto in Polonia. E proprio il vice ministro della Difesa polacco Wojciech Skurkiewicz ha ribadito che al momento a Varsavia non ci sono discussioni ufficiali sull'invio dei caccia F-16 all'Ucraina.