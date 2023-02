Ucraina, visita a sorpresa a Kiev del Presidente Biden: "A un anno dall'invasione, la democrazia resiste"

Una stretta di mano nel palazzo presidenziale di una Kiev blindata, poi un abbraccio. Queste le prime foto dell’incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello americano Biden, arrivato nella capitale ucraina in treno, partendo dalla Polonia. Una visita a sorpresa che arriva quasi alla vigilia dell’anniversario dell’inizio del conflitto e che per il Presidente americano riafferma l’impegno degli Stati Uniti per la democrazia e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

BIDEN, NUOVO PACCHETTO DI AIUTI E SANZIONI

ha dichiarato Biden, “perchè ha detto, in una conferenza stampa congiunta con Zelensky,Poi l’annuncio di un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da mezzo miliardo di dollari, che include equipaggiamento militare, con missili anticarro, radar di sorveglianza aerea, armi a lungo raggio. Gli Stati Uniti annunceranno presto anche nuove sanzioni contro la Russia e contro

ZELENSKY, IL 2023 SIA L'ANNO DELLA VITTORIA

Secondo Biden poi, il presidente russo Putin sta perdendo questa guerra per una pianificazione sbagliata ma anche perché ha di fronte un sostegno compatto all’Ucraina. "ha detto. Per Zelensky i negoziati di oggie questa visita porta Kiev più vicina alla vittoria. "" ha dichiarato il presidente ucraino.