ULTIMO A RTL 102.5: “CON ‘ALTROVE’ HO TROVATO UNA NUOVA DIMENSIONE”

Ultimo è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare “Altrove”, il suo nuovo album che uscirà il 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

“ALTROVE”

Il brano “Altrove” – title track dell’album – rilasciato il 10 maggio, si candida già a inno dell’imminente live “ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…” ed è il primo di otto inediti, otto istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione. Il disco, in uscita venerdì 17, è un vero e proprio racconto in musica che Ultimo - con all’attivo 68 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti - ha tracciato per raccontarsi in modo inedito. Nel disco “Altrove”, Ultimo porta il suo pubblico in una nuova dimensione sonora, più matura ma senza rinunciare alle sue liriche profonde, mostrando un volto consapevole e adulto. Durante l’intervista a RTL 102.5, il cantante ha approfondito il progetto in uscita: «Rispetto a lavori precedenti, con ‘Altrove’ ho trovato una nuova dimensione, anche solo dal punto di vista della produzione. Il disco è molto più leggero dal punto di vista musicale, ma non dal punto di vista testuale. Per me la musica ha il grande vantaggio di poter illudere, una musica allegra può far credere che sia allegro il tutto. È un disco che ho realizzato velocemente, perché avevo bisogno di scrivere tutte queste canzoni. È nato in modo amatoriale, così come la copertina, l’ho creata a New York con la mia ragazza Jacqueline, l’abbiamo scattata con il telefono», racconta Ultimo.

UN ASSAGGIO DELLA TRACKLIST E LA COLLABORAZIONE CON GEOLIER

All’interno dell’album in uscita, troviamo una delle canzoni preferite di Niccolò: «‘Neve al sole’ è veramente intensa e ha una musicalità diversa. Ha il tiro riflessivo e la produzione mi ricorda ‘Pianeti’, il mio primo disco. Questa canzone è quella che mi emoziona di più». Ultimo racconta anche del featuring con Mezzosangue all’interno del disco: «È un rapper romano ed è un artista incredibile. Lo seguo da sempre, fin da quando ero più piccolino e per me è un poeta. Questo è il mio primo featuring dei miei 6 dischi e ho scelto di farlo con lui perché mi sono sentito rappresentato dalle sue parole. È una traccia intima a base di chitarra e voce». In merito alla recente collaborazione con Geolier su ‘L’ultima poesia’ aggiunge: «Geolier è un artista incredibile, l’ho conosciuto con ‘Give You My Love’ e lo vivo come un cantautore, non come trapper o rapper. Ha una personalità vocale unica e ‘L’ultima poesia’ è nata spontaneamente. Abbiamo molta stima l’uno dell’altro, questa canzone è un regalo per entrambi. Credo che ci accomuni un grande amore da parte della gente. Non facciamo musica per riempire il silenzio, ma per dare un messaggio e dare un valore alle parole»

LA FAVOLA CONTINUA…

Nell’Altrove di Ultimo, che a soli 28 anni vanta un incredibile palmarès da 33 stadi in soli 4 estati da protagonista della musica live, c’è spazio solo per la musica, e già si scaldano i motori per la partenza del nuovo tour, con le innumerevoli hit storiche e i nuovi successi che il pubblico universale del cantautore romano è pronto a cantare a squarciagola. Mancano infatti poco più di due settimane al debutto di quello che è già il tour dei record “ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…”. Ai microfoni di RTL 102.5 Ultimo racconta il rapporto con i suoi fan: «Un sacco di sold out è una risposta incredibile. Questo è il terzo anno di fila negli stadi e sono numeri a cui non voglio pensare perché mi trasmettono troppa responsabilità. Il mio pubblico è incredibile, lo vedo quando vado a mangiare, quando esco, fuori dagli studi. C’è un amore che mi sorprende e che mi spinge a continuare a fare canzoni. Durante i live, ci siamo io e il mio pubblico, il resto non esiste. È questo il bello, creare emozioni e condividere la magia. Guardare gli occhi delle prime file e le storie che hanno da raccontare le persone che sono lì, è il mio vanto». Complessivamente il tour si compone di dieci date, che includono Trieste, Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova. Inoltre, in merito ad un ulteriore tour per il prossimo anno, Ultimo rivela: «L’anno prossimo ci sarà uno stop. Mi fermo perché per me è giusto capire il momento in cui fermarsi e scrivere delle canzoni senza una data di uscita che ti condiziona. Scrivere senza sapere quando una canzone uscirà mi può essere utile in questo momento».