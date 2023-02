Ultimo a RTL 102.5: "Scrivo di cose che non riuscirei a raccontare a nessuno, riesco solo nelle canzoni"

Dopo aver partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo Ultimo è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. Durante “Password”, Ultimo ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese e il suo nuovo album “Alba”.





“ALBA”, IL NUOVO ALBUM DI ULTIMO

Ospite di RTL 102.5, Ultimo ha raccontato il suo progetto discografico “Alba”. Uscito il 17 febbraio, l’album contiene l’omonimo brano, in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’album “Solo”, uscito a ottobre 2021, Ultimo torna con un brano che rappresenta simbolicamente una “nuova luce”, una sorta di rinascita dalle atmosfere più cupe del precedente album. L'artista, che nell’ultimo anno ha ripreso a girare il mondo, ha ritrovato in questi viaggi nuova ispirazione per alcuni dei brani confluiti nell’album come “Vieni nel mio cuore”, nata a Los Angeles, il singolo “Alba”, che ha preso vita in Sicilia, e quelli scritti durante la sua permanenza a Londra, tra cui “Ti va di stare bene”. A RTL 102.5 Ultimo racconta: «Tengo molto a questo album, ho messo dentro tanta verità. Non è un concept album, ogni canzone è un mondo a sé. È stato difficile scriverlo e analizzarmi. Ho sempre difficoltà a spiegare le canzoni, penso che l’interpretazione della musica è una cosa personale. In questo disco sono andato ad aprire stanze che erano chiuse, quando succede questo la sensazione è di scoprire cose nuove. Io sono un sognatore, mi rifugio nella vita che vorrei. Scrivo di cose che non riuscirei a raccontare a nessuno, riesco solo nelle canzoni».





Sulle ultime notizie circa il suo rapporto con il Festival di Sanremo, Ultimo chiarisce: «Prima di Sanremo ho detto che con la partecipazione di quest’anno avrei chiuso un cerchio artistico, per il rispetto che ho di quel palco. Ho ribadito solo quello che avevo già detto, è così ma certo non è uno scoop. Penso di avere un carattere non facile. A volte rischio di passare per quello che non sono, sono solo molto timido e spesso passo per una persona schiva, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico “resta con me mentre cammino da solo”, è una frase contraddittoria, voglio le persone che amo al mio fianco ma mi piace anche stare da solo», conclude.





IL TOUR ULTIMO STADI 2023 “LA FAVOLA CONTINUA…”

Dopo lo straordinario successo del tour della scorsa estate, Ultimo torna live negli stadi con “La Favola Continua…”, la nuova tournée per il quale sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti. L’artista partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 luglio e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.