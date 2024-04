Ultimo, nuovo album a sorpresa e nuovo tour estivo

UN NUOVO RACCONTO

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, dopo essersi cimentato nel napoletano con il brano “Ultima Poesia” insieme a Geolier, è pronto a presentare ai suoi fan "Altrove", quello che egli stesso definisce il suo prossimo “racconto” e che verrà rilasciato a metà maggio dalla sua etichetta Ultimo Records. Il cantante ci ha già fatto assaporare una parte del disco con il brano “Occhi lucidi”, uscito a dicembre. Ultimo ha sempre raggiunto grandi traguardi, arrivando finora a 66 dischi di platino per i suoi 5 album e 27 singoli mantenendo la prima posizione in cima alle classifiche per diverse settimane. Con “Altrove” non deluderà le aspettative della sua fanbase, e in più mostrerà a tutti un suo lato inedito.

UNA SORPRESA PER I FAN

È bastato un post su Instagram per scatenare l’entusiasmo dei fan: infatti l’artista, come è solito fare, ha annunciato a sorpresa sui social la nuova uscita, pubblicando la foto della copertina di “Altrove”, che lo ritrae per strada tra la gente che cammina. Inoltre, ci fa sapere che il disco sarà composto in totale da 8 inediti definiti come “otto istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione”; tra questi, un featuring con il rapper e amico Mezzosangue, dal titolo “Diluvio Universale”.