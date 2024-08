Un falco e una poiana a protezione degli scavi di Pompei. Tengono alla larga i piccioni, ma sono diventati anche una attrazione

L’idea è tanto semplice quanto efficace: come proteggere una città museo a cielo aperto come il sito archeologico di Pompei? Li hanno ribattezzati i 'guardiani alati': Aria, il falco, e Gianna, la poiana. Tocca a loro, da due anni a questa parte, il compito - sulla scorta di un innovativo progetto di falconeria - di proteggere gli scavi di Pompei da uno dei peggiori nemici delle rovine: i piccioni. Di sicuro non la più feroce delle razze tra gli uccelli, eppure capaci con il loro guano, corrosivo e ricco di acidi, di rappresentare una grave minaccia per gli affreschi e i delicati reperti archeologici. Per risolvere il problema in modo ecologico e sostenibile sono stati arruolati questi due rapaci. Con i loro eleganti e potenti voli, simulano delle vere e proprie cacce, innescando nei piccioni una paura istintiva e naturale. La presenza di questi predatori, anche solo per brevi periodi, è risultata sufficiente a scoraggiare le colonie di uccelli dal nidificare e sostare nelle aree archeologiche.

E ANCHE L’OCCHIO CI GUADAGNA

Gianna e Aria svolgono appieno il loro compito dominando i cieli di Pompei e incutendo timore nei piccioni, con risultati più che soddisfacenti. Si è registrata infatti una significativa riduzione della presenza di colombo tra le rovine del sito archeologico. Inoltre l'impiego di questi predatori naturali ha permesso di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche o dispositivi rumorosi con benefici per l'ambiente. Ottimi risultati ma anche l'occhio ne beneficia. Con loro, agili piroette e planate audaci sono all'ordine del giorno: Gianna e Aria non solo dominano i cieli di Pompei, incutendo timore nei piccioni, ma costituiscono anche un'attrazione per gli amanti degli animali. Le loro silhouette scure, che si stagliano sul cielo, sono un chiaro segnale di pericolo per gli intrusi alati. Ogni loro apparizione è un vero e proprio balletto tra cielo e terra, una danza aerea che ha lo scopo di proteggere un patrimonio inestimabile.