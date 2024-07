Una biografia racconta Kate Middleton. Dalle tensioni tra William e Carlo alla malattia della regina Elisabetta

A pubblicare le anticipazioni, a puntate, è il Daily Mail, e non si fa fatica a credere che possa trattarsi di un nuovo successo editoriale. Uscirà il 1 agosto "Catherine, The Princess of Wales", la biografia della principessa Kate scritta dal giornalista Robert Jobson, da sempre esperto dei Windsor. Un libro che traccia il ritratto di una donna che ha saputo farsi strada nella famiglia reale cercando di riappacificare i tanti dissapori, a partire dalle tensioni tra re Carlo III e il primogenito William. Il principe viene descritto come un padre affettuoso e presente, ma dal carattere deciso e impaziente. Sarebbe stata proprio Kate a portare equilibrio nella sua vita, spingendolo, ad esempio, ad avvicinarsi alla regina Camilla. Un rapporto tanto buono, quello di Kate con Carlo, che in privato, la principessa, lo chiamerebbe affettuosamente "grandpa". Secondo il libro poi, Kate avrebbe avuto un ruolo chiave anche nel rispondere alle controverse accuse di razzismo lanciate da Harry e Meghan.





LA REGINA ELISABETTA COLPITA DA UN MIELOMA

Ma non solo: la principessa sarebbe stata molto presente negli ultimi mesi di vita della Regina Elisabetta. A portare alla morte l'amatissima sovrana, scomparsa nel settembre del 2022, sarebbe stato un mieloma, che in poco tempo l'avrebbe resa quasi cieca. Proprio Kate avrebbe consigliato allora a William di trasferirsi, insieme ai bambini, in una residenza più vicina al castello di Windsor, per assistere la nonna durante la malattia.





IL FENOMENO KATE

Un libro che promette di svelare molti retroscena sulla famiglia reale e che aiuterà, forse, a chiarire perchè la principessa sia così amata anche fuori dal Regno Unito. Basti pensare alla preoccupazione che hanno destato i suoi problemi di salute e alla lunga fila di auguri e complimenti arrivati dopo la prima riapparizione in pubblico dopo mesi, a Wimbledon. Una figura sobria, glamour e riservata. Almeno finora.