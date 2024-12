Una donna è morta nella metro di New York dopo che un uomo le ha dato fuoco

È successo tutto intorno alle 13:30 di domenica, ora italiana, le 07:30 del mattino sulla costa Est degli Stati uniti. La polizia sta esaminando i video di sorveglianza per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma stando alle prime informazioni un uomo avrebbe lanciato un fiammifero acceso contro una donna che dormiva all'interno su un treno della metropolitana di New York, dandole fuoco. La donna ha perso la vita. Il presunto killer, dopo essersi dato alla fuga, è stato arrestato dalla polizia.





La dinamica

A darne notizia è stata la Cnn. Nella mattina di domenica un uomo ha dato alle fiamme una donna che dormiva su un treno della metropolitana di New York. Il tutto è avvenuto lungo la linea F, a Coney Island, all'altezza della stazione di Stillwell Avenue. Ancora non si hanno informazioni sull'identità della vittima né notizie precise sulla sua età. La polizia l'ha trovata avvolta dalle fiamme ancora seduta sul treno. Da quanto sembra, la donna era circondata da bottiglie di liquore. Non è comunque ancora stato accertato se queste abbiano avuto o meno un ruolo nello scoppio dell'incendio, per la cui segnalazione le autorità si sono attivate. Dalle ultime notizie, non sembrano esserci stati ulteriori feriti.





L'arresto

Dopo l'analisi dei video di sorveglianza, la polizia ha avviato le indagini e la ricerca del presunto assalitore della donna poi morta a causa delle fiamme. Grazie anche alla segnalazione di un passeggero, l'uomo è stato poi identificato e fermato. Non avrebbe opposto resistenza all'arresto. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla sua identità o sui motivi del gesto.





Mille agenti nella metro per sicurezza

Proprio la metropolitana di New York è stata negli ultimi tempi teatro di una serie di episodi di violenza e criminalità. Non più tardi di pochi mesi fa c'erano state altre aggressioni, in alcuni casi anche ai danni di macchinisti e personale. Anche per questo motivo la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul aveva annunciato la messa in campo di mille agenti della polizia e della Guardia nazionale proprio a bordo dei treni e dei mezzi pubblici per aumentare il livello di sicurezza dei passeggeri e del personale.