Usa: Biden rassicura gli americani dopo il fallimento della Silicon Valley Bank

"Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche. Dobbiamo prevenire che questo possa accadere di nuovo”. E’ quanto ha dichiarato oggi pomeriggio Joe Biden, nel corso di un intervento alla Casa Bianca, prima di partire alla volta della California, in merito al fallimento della Silicon Valley Bank. Purtroppo la precedente amministrazione aveva annullato le regole introdotte dall'amministrazione Obama, ha sottolineato il leader staunitense. Grazie alle rapide misure messe in campo dalla nostra amministrazione, non vi saranno perdite per i contribuenti e questo è importante, ha spiegato Biden ribadendo che il sistema bancario del Paese è solido. Attenzione, però, le misure annunciate dall'amministrazione Biden tutelano i depositi ma non gli azionisti. “Hanno assunto rischi in modo consapevole e quando i rischi non pagano, gli investitori perdono i loro soldi. E' così che funziona il capitalismo" ha affermato il capo della Casa Bianca. All'interno dell'Unione Europea la presenza della Silicon Valley Bank è molto limitata. Stiamo monitorando la situazione, ha riferito Bruxelles, dopo il crollo stamani dei mercati del Vecchio Continente. Si attende una riunione straordinaria della Federal Reserve. Apertura in calo a Wall Street con il Dow Jones a - 0.83%. Le parole pronunciare dal presidente americano, nel tentativo di rassicurare i mercati dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, non hanno arrestato la caduta. A Milano il Ftse Mib sta lasciando sul terreno oltre il 4%. "Non credo che ci sia un reale rischio di contagio in Europa. La possibilità di un impatto indiretto è una cosa che dobbiamo monitorare, per il momento non vediamo un rischio significativo". Così si è espresso il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles.





Alle turbolenze causate dal crac della Svb si aggiungono i timori sui tassi

La turbolenza scatenata dal fallimento della Silicon Valley Bank spinge i trader a mettere in dubbio che giovedì la Bce rialzerà di mezzo punto percentuale i tassi, così come indicato dalla presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Negli Stati Uniti le chance che la Federal Reserve non alzi i tassi di interesse alla prossima riunione di marzo sono date al 66%.