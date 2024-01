Usa, in Alabama eseguita prima condanna a morte con l'azoto. Onu: "È tortura"

È la prima volta che la pena capitale viene inflitta con l’azoto, seguendo un metodo che secondo l’ Onu “ potrebbe essere una tortura ”. Biasimo anche da parte dell’ Ue , che ha definito l’esecuzione di Kenneth Eugene Smith una “ punizione particolarmente crudele e insolita ”. Condannato per aver ucciso su commissione nel 1988 la moglie di un pastore protestante, nel braccio della morte dal 1996, nel 2022 Smith era sopravvissuto all’iniezione letale: gli addetti alle esecuzioni avevano infatti provato a più riprese a ucciderlo, infilandogli gli aghi decine di volte su braccia e collo, fallendo. Per questo si è pensato all’ipossia da azoto, una pratica mai usata sull’uomo e che porterebbe alla morte per soffocamento, considerata contraria ai diritti umani da diverse organizzazioni non governative, tra cui l’Onu: nel 2020 l’associazione veterinaria, tra l’altro, ne aveva proibito l’uso sugli animali poiché provocherebbe grande dolore fisico e acuto senso di panico e non garantirebbe subito il decesso.

GLI ULTIMI MOMENTI DI KENNETH SMITH

Al detenuto è stata applicata una maschera sul volto da cui ha respirato il gas: Smith è quindi morto per privazione di ossigeno dopo 22 minuti di agonia, alle 20.25 ora locale (le 3.25 italiane). A nulla è valso anche l’ultimo ricorso alla Corte Suprema, che ieri sera ha autorizzato l’esecuzione. Secondo i giornalisti ammessi ad assistere, Smith sarebbe rimasto cosciente per diversi minuti, per poi iniziare tremare e contorcersi sulla barella, fino a che il suo respiro, prima pesante e poi sempre più impercettibile, non si è fermato del tutto. “Me ne vado con amore, pace e luce”, poi il segno del “ti amo” ai familiari presenti dietro al vetro: sono stati questi gli ultimi momenti del condannato a morte. La governatrice dell’Alabama ha poi diffuso una nota commentando l'esecuzione: “Dopo più di 30 anni e di tentativi per ingannare il sistema, il signor Smith ha pagato per i suoi crimini orrendi”.