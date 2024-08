Usa: Kamala Harris, candidata democratica alle presidenziali sceglie il suo vice, il progressista Tim Walz Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'attuale governatore del Minnesota, classe 1964, accontenta l'ala progressista del partito. "E' l'onore della mia vita", ha commentato Tim Walz, alla notizia della designazione

La coppia democratica per la Casa Bianca è ormai definita. Con la designazione formale di Kamala Harris e la scelta del suo vice, i giochi sono fatti. Insieme alla Harris, come candidato alla vice presidenza correrà l’attuale governatore del Minnesota Tim Walz. Sessantenne, ex insegnante di Storia, ex membro della guardia Nazionale, ex allenatore di football, Walz è sposato con due figli, è un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo Stato per due volte. E’ famoso anche per aver coniato la definizione di successo per la coppia Trump Vance, sono "semplicemente bizzarri." “E’ l’onore della mia vita”, ha commentato Walz su X. "La vice presidente ci sta mostrando la politica di ciò che è possibile fare. Mi ricorda un po' il primo giorno di scuola", ha sottolineato. "Unitevi a noi, vinciamo!!, ha concluso il governatore del Minnesota.

La scelta di Kamala Harris Invece dei nomi circolati nei giorni scorsi, come quelli del governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro o del senatore dell'Arizona, Mark Kelly, Kamala Harris ha scelto quello del governatore del Minnesota."Siamo pronti a vincere con Tim Walz". Lo ha scritto la campagna di Kamala Harris dopo la nomina di Walz a candidato vice presidente"Tim è un leader collaudato che ha un incredibile curriculum di risultati per le famiglie del Minnesota. So che porterà la stessa leadership basata sui principi alla nostra campagna e all'ufficio del vicepresidente": così Kamala Harris ha ufficializzato la sua scelta in una email ai sostenitori L'appoggio degli Obama e di Biden

"Scegliendo Tim Walz come suo vice tra una rosa di democratici eccezionali, Kamala Harris ha scelto un partner ideale e ha chiarito esattamente per cosa si batte. Walz non ha solo l'esperienza per essere vicepresidente, ha i valori e l'integrità per renderci orgogliosi... Ma la firma di Tim è la sua capacità di parlare come un essere umano e trattare tutti con decenza e rispetto": così Barack e Michelle Obama in una nota dove definiscono Walz "un governatore eccezionale" e "un vicepresidente ancora migliore, pronto dal primo giorno". Il presidente Biden si è espresso così: "Conosco Tim Walz da quasi due decenni, prima al Congresso e poi come governatore, ruolo nel quale è stato forte ed efficace. Il ticket Harris-Walz sarà una voce potente per i lavoratori e per la classe media americana.

