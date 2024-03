Verso Parigi 2024. Simulato attacco terroristico nello stadio Rodez. Alla sicurezza dei Giochi contribuiranno anche altre nazioni

Prove generali di sicurezza in Francia in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, previsti nella capitale di Francia dal 26 luglio all'11 agosto. Militari, polizia, pompieri, servizi di sicurezza e 160 studenti hanno partecipato ieri alla simulazione di un attentato terroristico contro uno stadio di Rodez, nel sud del Paese, con l'obiettivo di neutralizzare due terroristi all'assalto contro la folla inerme. " Anche se nessuno vuole il peggio, dobbiamo prepararci, controllare il coordinamento tra i diversi servizi dello Stato, in caso di attacco terroristico ", ha dichiarato al termine dell'esercitazione il colonnello, Thomas Riou, comandante della 13/a brigata della Legione straniera .

MILITARI IN ARRIVO DA DIVERSE NAZIONI

Diverse nazioni straniere', tra cui la Polonia, invieranno dei militari in Francia per contribuire alla sicurezza dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: è quanto riferito all'agenzia France Presse (Afp) da fonti del ministero dell'Esercito di Parigi. ''Diverse nazioni straniere ci rafforzeranno in alcuni settori critici, come le capacità cinofile, dove i bisogni sono enormi'', afferma il ministero, ricordando che questa pratica è corrente in occasione di grandi eventi sportivi come le olimpiadi, appunto, o la Coppa del mondo di calcio. Proprio ieri il ministro della difesa polacco ha annunciato che Varsavia invierà rinforzi militari per contribuire alla sicurezza di Paris 2024. "Le forze armate polacche si uniranno alla coalizione internazionale creata dalla Francia per sostenere la preparazione e la sicurezza dei Giochi olimpici dell'estate 2024'', ha annunciato su X Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, senza precisare il numero di militari. ''Una forza operativa composta dai nostri soldati, incluso con cani anti-bomba, verrà dispiegata a Parigi", ha continuato, sottolineando che l'obiettivo ''principale sarà effettuare operazione di individuazione di esplosivi e lotta al terrorismo". Domenica scorsa, subito dopo l'attentato di Mosca, il governo francese ha deciso di innalzare il livello di allerta massimo del piano antiterrorismo Vigipirate, a quattro mesi dall'avvio dei Giochi (26 luglio-11 agosto). Secondo il ministro dell'Esercito, Sébastien Lecornu, sono 18.000 i militari francesi pronti a mobilitarsi per le Olimpiadi, di cui 3.000 incaricati della sorveglianza aerea.