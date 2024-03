Violate le norme antitrust, il dipartimento di Giustizia americano fa causa ad Apple

Il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un'azione legale contro Apple per aver infranto le regole antitrust. Secondo ‘accusa il gigante di Cupertino avrebbe impedito a sviluppatori di software e case di videogiochi di mettere prodotti concorrenti ai propri a disposizione degli utenti degli iPhone, danneggiando in questo modo i competitor. Se non viene contrastata Apple continuerà a rafforzare il suo monopolio sugli smarthphone, i consumatori non devono pagare prezzi più alti per la violazione delle leggi antitrust. Così il ministro della Giustizia Merrick Garland, sottolineando che l’azienda ha creato barriere per rendere difficile agli sviluppatori e ai consumatori di allontanarsi dal proprio ecosistema. Nella denuncia civile, depositata presso il distretto del New Jersey, si legge che invece di competere con i rivali offrendo servizi più convenienti Apple ha imposto una serie di regole e restrizioni mutevoli per riscuotere tariffe più elevate, ostacolare l'innovazione, offrire un'esperienza utente meno sicura o degradata e limitare le alternative competitive. Riteniamo l'azione sbagliata sulla base dei fatti e della legge e ci difenderemo. Questa la replica di Apple, dopo la causa avviata dal Dipartimento di Giustizia americano per violazione delle leggi anti monopolio. Se la causa avrà successo metterà in pericolo la nostra capacità di creare la tecnologia che la gente si attende da Apple, ha aggiunto il colosso statunitense. Apple ha precisato che la causa rappresenta, inoltre, un precedente pericoloso concedendo al governo il potere di esercitare un ruolo pesante nella progettazione della tecnologia per le persone.