Violento nubifragio a Milano, nella notte allagamenti, grandine e voli dirottati

Allagamenti e grandine. Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa su Milano, con piogge violente e grandinate. Tra l'una e le due di notte la città è stata colpita da una bomba d'acqua, che ha provocato diversi interventi dei vigili del fuoco. In alcune zone della città le precipitazioni incessanti hanno provocato l'allagamento di strade e cantine, con alcuni tombini che non hanno retto alla pioggia. In totale nella notte sono caduti a Milano circa 37 mm di acqua, secondo quanto riporta il Centro meteorologico lombardo. Disagi per il maltempo anche in buona parte della Lombardia. Il record si è registrato a Cremona, dove in poche ore i millimetri di precipitazioni sono stati 85, pari a quelli mediamente registrati nell’intero mese di luglio.





A Malpensa voli dirottati, interrotto il concerto degli Articolo 31

Proprio a causa del maltempo, oltre 20 voli aerei in arrivo a Malpensa sono stati dirottati su altri aeroporti, tra i quali Bergamo, Brescia, Bologna, Linate e Venezia. Un volo di British Airways atteso in serata è arrivato alle 4 di questa mattina perché sorpreso dalla tempesta proprio mentre era in quota. Sempre per il maltempo, gli organizzatori del Rugby Sound festival hanno dovuto interrompere il concerto degli Articolo 31 in corso a Legnano (Milano).





All’aeroporto di Amsterdam cancellati 300 voli

Circa 300 voli sono stati cancellati all'aeroporto Schiphol di Amsterdam in seguito alle forti raffiche di vento che rendono difficolti decolli e atterraggi. Un portavoce del principale scalo aereo olandese ha detto che la situazione potrebbe ancora peggiorare e il numero dei voli cancellati crescere ancora.