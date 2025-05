Vittorio Sermonti è morto a 87 anni

Lo scrittore, attore e regista si è spento a Roma

Lo scrittore, attore e regista Vittorio Sermonti è morto a 87 anni a Roma alle 20.50 all'ospedale Sandro Pertini. Sermonti, che era nato il 26 settembre del 1929 a Roma, aveva 87 anni. Sua una rilettura di Dante che aveva avuto grande fortuna.

La sua ultima opera, il romanzoautobiografico "Se avessero", è stato nella cinquina del PremioStrega. Pochi giorni fa il suo ultimo tweet in cui annunciavache si sarebbe preso una pausa dai suoi impegni e qualche giornodi riposo.



Nella lunga carriera, Sermonti ha firmato centoventi regieper la radio, lavorando con i più grandi attori del tempo, daRenzo Ricci a Vittorio Gassman, da Carmelo Bene a Paolo Poli,Valeria Moriconi. Ha scritto romanzi (La bambina Europa; Giornitravestiti da giorni; Novella storica su come Pierrot Badinisparasse le sue ultime cartucce), racconti (Il tempo fra cane elupo), saggi. Alla passione per Dante ha dedicato in particolaretre volumi in forma di racconto critico (L'Inferno di Dante,Rizzoli 1988; Il Purgatorio di Dante, 1990; Il Paradiso diDante, 1993). Ma ha pubblicato anche versi (Ho bevuto e visto ilragno, cento pezzi facili, Il Saggiatore, 1999 e nel 2009 perRizzoli, Il vizio di leggere).



Appassionato di musica, hascritto su Mozart, Lorenzo Da Ponte, Emanuel Schikaneder, PietroMetastasio, Ettore Petrolini, August Strindberg.



Dal primo matrimonio con Samantha Rattazzi, figlia di SusannaAgnelli, ha avuto tre figli, Maria, Anna, e Pietro, oggi attoreaffermato. Nel '92 aveva sposato la poetessa Ludovica Ripa diMeana.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti