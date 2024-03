Putin avverte, la Russia è pronta alla guerra nucleare se sarà messa a rischio la sua sovranità

La Russia è militarmente pronta per una guerra nucleare, ma metterà in campo queste armi solo se saranno messe in pericolo la sua "esistenza, la sovranità e l'indipendenza”: a dirlo è Vladimir Putin nel corso di un’intervista alla tv di Stato e all'agenzia di stampa Ria Novosti. Il presidente russo ha spiegato che la presenza di militari della Nato in Ucraina non cambia la situazione sul campo e che è convinto che gli Stati Uniti non schiereranno le loro truppe. In caso contrario – assicura - Mosca reagirà. Ma Putin critica anche l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. "È stato un passo assolutamente privo di significato per la tutela dei loro interessi nazionali. Non avevamo truppe lì, ora ci saranno" ha detto, annunciando che intende schierare soldati russi proprio al confine con Helsinki.









L'AGGRESSIONE A VOLKOV Intanto indigna l’aggressione subita la notte scorsa in Lituania da Leonid Volkov, tra i più stretti collaboratori e amici del principale oppositore di Putin, Alexei Navalny. "Qualcuno ha sfondato il finestrino dell'auto, gli ha spruzzato liquido urticante negli occhi e poi ha iniziato a colpirlo a martellate", ha scritto il team del dissidente. Poche ore prima dell'attacco, Volkov aveva rilasciato un'intervista al quotidiano indipendente Meduza spiegando di essere preoccupato per la sua sicurezza. Ora la polizia lituana ha aperto un'inchiesta. Secondo le autorità di Vilnius l’agguato potrebbe essere stato organizzato dalla Russia.