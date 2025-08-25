Whoopi Goldberg lascia Stintino e vende la sua villa. Ecco dove sta per trasferirsi... Photo Credit: ANSA/ DAVID SWANSON

Sempre in Italia, ma facendo un salto dalla Sardegna alla Sicilia. Whoopi Goldberg sta per cambiare casa, regione, isola. L'attrice di straordinario successo - qualche mese fa ha annunciato di partecipare alla soap "Un posto al sole", longeva più che mai ed in onda su Rai3 - decide di lasciare Stintino. E non mancano polemiche. Adesso, però, c'è una notizia che - a quanto pare - lascia senza parole i sardi: Whoopi avrebbe deciso di trasferirsi ad Ortigia, in Sicilia. La notizia viene battuta dal quotidiano La nuova Sardegna .

Facciamo un piccolo passo indietro. La decisione di lasciare la Sardegna, dove l'attrice premio oscar aveva anche acquistato casa, arriva proprio quando la sindaca Rita Vallebella decide di consegnarle la targa di cittadina onoraria di Stintino.

«Siamo dispiaciuti» - dice a La nuova Sardegna - «anche perché l’attrice aveva fatto dichiarazioni sperticate sul nostro territorio, esprimendo entusiasmo sul luogo, in cui diceva di trovarsi bene e di aver trovato un angolo di paradiso».

LA CASA IN VENDITA

Whoopi, che ha recitato nel film "Ghost" e in “Sister act”, come riporta il quotidiano ha messo in vendita per 12 milioni di euro la sua lussuosa abitazione in località Pischina Salidda, nello splendido borgo marinaro nel nord ovest dell’Isola.

Tempo fa, appena giunta sull'isola, aveva detto: «Qui ho trovato una privacy straordinaria». La sindaca, però, è molto amareggiata. Infatti, tuona: «Aveva anche dichiarato di non vedere l’ora di venirmi a conoscere», aggiunge Rita Vallebella, «ma poi senza alcun tipo di comunicazione ci ha snobbato».

LEGGI ANCHE - Whoopi Goldberg a Napoli, l'attrice reciterà nella soap "Un posto al sole". Ecco cosa c'è da sapere







