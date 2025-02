Willie Peyote a RTL 102.5: “La mia canzone è una presa in giro al conservatorismo che dilaga ultimamente. Parlare di queste cose è la mia cifra stilistica.”

Willie Peyote torna in gara sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con la sua “GRAZIE MA NO GRAZIE”. Ospite del programma Password su RTL 102.5, l’artista racconta: «Il mio brano si intitola Grazie ma no grazie, ed è un pezzo molto allegro, diverso dal resto della mia carriera. È un po’ una presa in giro del conservatorismo che dilaga ultimamente. Mi stupisce molto sentire che piace ai ragazzi più giovani, mi preoccupa. Io spero di non passare per quello che rompe troppo le scatole. Trattare questi temi è anche un modo per essere riconoscibili, è un po’ la mia cifra. Non riesco a farne a meno, non lo faccio apposta, è solo che mi viene naturale fare così».

IL RITORNO AL FESTIVAL

Willie Peyote torna al festival di Sanremo a quattro anni di distanza dalla sua prima partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, singolo che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti quell’anno in gara. «Sto bene, ancora non è arrivata l'ansietta prima dell'esibizione. Sono ancora nella fase "chill", ma peggiorerà. Nella vita sono molto ansioso in realtà. Sono tornato a Sanremo per il caos, e se ora lo soffro, farei una figuraccia. Il 2021 fu un Sanremo un po’ particolare perché non c'era il pubblico e tutta questa gente, quindi ora mi sto divertendo e me lo sto godendo».

Ai microfoni di RTL 102.5 l’artista racconta le sensazioni a poche ore dall’inizio della 75° edizione del Festival della canzone italiana: «Porterò a Sanremo i Jalisse, nel senso che sono nel testo della canzone verranno nominati, saranno nel videoclip ufficiale della canzone. Li ho riportati in questo contesto perché Sanremo fa rima con Jalisse… mi piace venire con il piglio di chi prende in giro la situazione. Le prove le ho sentite poco, ho visto chi era prima e chi dopo di me. Io sarò dopo Giorgia e ho visto le sue prove. Arrivare dopo di lei non è proprio facilissimo, la vocalità non è esattamente la stessa. Dopo di me c’è Rose Villain, fortissima anche lei. Come look, mi vestirò elegante, è una questione anche di etichetta e di onorare il palco».