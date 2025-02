World Cancer Day, focus su stili di vita e prevenzione. I dati in Italia

Aumentare la consapevolezza sul cancro, ponendo l'attenzione sull'importanza di una diagnosi precoce, sulle possibilità terapeutiche e sulla prevenzione: è il senso del World Cancer Day, che dal 2000 si celebra, oggi, in tutto il mondo. Il tema di quest'anno è "United by Unique", per sottolineare l'unicità di ogni paziente, nella sua malattia, nella sua storia individuale, ma anche delle cure, che nel tempo saranno sempre più specifiche e personalizzate.





GLI STILI DI VITA

In questa occasione, l'torna a porre l'accento anche sui corretti stili di vita, che devono essere centrali nelle indicazioni fornite in ambito sanitario, perché ancora sottovalutati dagli italiani. È il caso ad esempio dell'eccesso di peso, legato a 12 tipologie di cancro. Nel mondo è obeso più di un miliardo di persone, condizione che in Italia interessa il 10% degli adulti tra i 18 e i 69 anni, vale a dire più di 4 milioni di cittadini. Tuttavia, sottolinea Aiom, solo la metà riceve indicazioni dai medici su come contrastare le cattive abitudini. Condizione identica per i fumatori: il fumo è correlato a 7 tipi di carcinoma, ma solo al 48% viene consigliato di smettere." spiega il presidente dell'Associazione, Francesco Perrone.





I DATI IN ITALIA

Gli ultimi dati disponibili, contenuti nel rapporto, frutto della collaborazione tra AIRTUM, AIOM, Fondazione AIOM e PASSI, sottolineano un'incidenza della malattia, nel nostro Paese, sostanzialmente stabile rispetto al 2022 e al 2023. Nel 2024 sono state non più di 390mila le nuove diagnosi di tumore. Le più frequenti riguardano quelli della mammella, del colon-retto, del polmone, della prostata e della vescica. Ma i dati evidenziano anche il costante aumento delle persone in vita dopo una diagnosi di tumore, con la prospettiva di guarigione per un malato su due, che tornerà quindi ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato.





SENSIBILIZZARE

E in questa giornata sono molte le persone che vogliono condividere la loro esperienza. Professionisti, persone comuni, ma anche celebrità, che grazie al loro grande seguito possono arrivare ad un pubblico ampio. È il caso di Bianca Balti, che negli ultimi mesi ha scelto di condividere il suo percorso di cura contro un cancro ovarico al terzo stadio. "scrive la modella, postando le immagini di tanti momenti di questo periodo, fino all'ultima chemioterapia, lo scorso 27 gennaio. Parole di forza anche quelle arrivate dalla cantante Emma.scrive sulle foto che mostrano alcune delle sue cure. E anche la principessa Kate Middleton ha voluto inviare un messaggio di speranza. Nella foto pubblicata da Kensington Palace viene ritratta mentre si trova in un bosco, in piedi su un tronco, a braccia aperte, accanto un messaggio: "”.