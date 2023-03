Xi Jinping verso Mosca, sul tavolo anche la pace. Polonia e Slovacchia invieranno caccia a Kiev

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

XI JINPING A MOSCA

L’incontro tra i due presidenti è previsto per lunedì pomeriggio. Prima un pranzo informale, il giorno seguente i colloqui ufficiali. Secondo il Ministero degli Esteri di Pechino, il viaggio in Russia di Xi Jinping è per la pace, e punta a contribuireche vive, al momento, cambiamenti che non si vedevano da un secolo con unPer il Cremlino invece, la presenza di Xi a Mosca servirà a discuteretra i due Paesi.

COPRIFUOCO RIDOTTO A KIEV

Kiev intanto annuncia che dal 26 marzo il coprifuoco nella capitale sarà ridotto di un’ora, da mezzanotte alle cinque del mattino. Una scelta volta ad. Anche se l’offensiva russa prosegue. Nelle ultime ore bombardamenti hanno colpito Donetsk, provocando un morto e sette feriti. Da parte sua, l'Aeronautica militare ucraina ha preso di mira sette basi russe nel Paese, come riporta il