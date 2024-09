Yara Gambirasio, i genitori della tredicenne pronti alla denucia contro Netflix, per violazione della privacy

La serie di Netflix fa discutere, Yara Gambirasio la tredicenne di Brembate di Sopra, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra fu ritrovata senza vita in un campo incolto di Chignolo D’Isola il 26 febbraio 2011. Oltre ogni ragionevole dubbio resta saldamente al numero 1 tra le serie più viste dagli utenti Netflix. La docu-serie creata e diretta da Gianluca Neri ha riacceso i riflettori sull’assassinio scatenando infuocate polemiche, in particolare per quanto riguarda il fronte degli innocentisti, sempre più convinti che Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio, sarebbe in realtà solo un capro espiatorio. Le cinque puntate hanno un taglio innocentista, ma hanno causato la reazione di quanti sostengono che siano state omesse, o riferite solo in parte, informazioni rilevanti.

La produzione sarebbe offensiva

Il risultato della serie viene giudicato offensivo per la vittima e i suoi familiari, i quali hanno scelto peraltro di rimanere del tutto estranei allo show, conservando, come hanno fatto dall’inizio della vicenda il più assoluto riserbo e il più totale silenzio. Anzitutto, la docu-serie Il Caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio solleva un’accusa, ovvero che l’eventuale coinvolgimento di Silvia Brena, maestra di ginnastica di Yara, e del custode della palestra frequentata dalla ragazzina, Valter Brembilla, non sarebbero stati adeguatamente investigati. Poi si ricoda che le storie sentimentali di Bossetti e della moglie, sono state sottovalutate.Gianluca Neri, già autore della celebrata docu-serie SanPa, : Luci e tenebre di San Patrignano, non era del tutto estraneo alla vicenda, altro fatto omesso da Il Caso Yara. È , difatti l’uomo che nel luglio 2017 ha scoperto l’esistenza di una foto satellitare, scattata dal satellite WorldView-1 il 24 gennaio 2011, ovvero nel periodo compreso tra il giorno della scomparsa di Yara Gambirasio il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra e il giorno del ritrovamento del suo corpo senza vita in un campo incolto di Chignolo D’Isola il 26 febbraio 2011. Il suo nome è emerso dalle testate dell’epoca come Repubblica, che avevano coperto la notizia Per alcuni periti, la foto avrebbe una risoluzione troppo bassa per determinare l’assenza di un corpo. Neri, a partire dalla seconda udienza di appello presso il Tribunale di Brescia, nel luglio del 2017, ha presoparte al processo schierato tra i banchi della difesa. Secondo lui Yara fu uccisa in palestra, poi gettata nel campo.

I genitori pronti alla denuncia

I genitori di Yara Gambirasio vogliono denunciare Netflix per la docuserie uscita nel mese di luglio.. Fulvio Gambirasio e Maura Panarese, hanno incaricato gli avvocati di presentare un esposto al garante della Privacy. Secondo loro la riproduzione delle intercettazioni è stata «un'incursione» nella loro vita, senza che ci fosse una reale necessità e senza chiedere alcuna autorizzazione».