Zelensky all’Aja, il leader ucraino chiede un tribunale speciale per processare Putin

Ci interessa prcessare Putin non ucciderlo. Così oggi Volodymyr Zelensky. Insistiamo nella creazione di un tribunale speciale, come quello di Norimberga, per l’aggressore russo, ha aggiunto il leader ucraino, parlando all’Aja nella sede della Corte penale internazionale, che ha marzo ha spiccato un mandato di cattura nei confronti del presidente russo. Secondo Zelensky, Mosca avrebbe commesso seimila crimini di guerra nel solo mese di aprile in Ucraina. Poi, il leader di Kiev nel corso di una conferenza stampa con primi ministri olandese e belga, in merito al conflitto, è tornato a chiedere ai Paesi Nato l’invio di aerei. "E' tempo di prendere decisioni positive per l'Ucraina sui moderni caccia. Non c'è alcuna motivazione razionale per rimandare l'invio di tali armi”, ha ribadito. In vista della controffensiva delle forze ucraine, Zelensky ha sottolineato di credere nella vittoria anche se, ha precisato, bisognerà pagare un prezzo in termini di vite umane. Putin, intanto, è tornato al lavoro al Cremlino, dopo l'attacco con due droni contro il palazzo presidenziale. Peskov ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, accusando Washington di aver orchestrato nell’ombra il presunto attentato sventato nella capitale. "Queste decisioni, la definizione di obiettivi e mezzi, tutto è dettato a Kiev da Washington. Ne siamo ben consapevoli", ha detto il portavoce del Cremlino. “In momenti difficili e situazioni estreme, il presidente Putin mantiene sempre la calma, è chiaro dalle sue valutazioni e dagli ordini che impartisce. Anche in questo caso non è accaduto nulla di diverso", ha aggiunto Peskov. Timori per i minori ostaggio dei russi. "Gli effetti cumulativi delle molteplici violazioni ai danni dei bambini ucraini deportati danno origine a preoccupazioni molto serie sul fatto che i diritti di questi bambini a essere liberi da torture e maltrattamenti o trattamenti inumani o degradanti siano stati violati". Questa la conclusione del rapporto degli esperti Osce sulle deportazioni dei bambini ucraini.





Putin terrà un discorso in occasione della Giornata della vittoria

Confermata a Mosca la parata della Giornata della vittoria, in programma il 9 maggio a Mosca, dopo l'attacco con droni di ieri al Cremlino. "Si sta preparando una parata regolare ed è tutto quello che posso dire. Il presidente parlerà, come sempre. Certo le misure di sicurezza saranno rafforzate. La residenza presidenziale è sorvegliata". Così si è espresso il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Alcuni media indipendenti russi, intanto, hanno riferito che almeno 21 città russe hanno annullato la parata del 9 maggio, che celebra il Giorno della Vittoria, in cui cadde il nazismo.