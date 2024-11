22enne muore dopo intervento di rinoplastica. Aveva trovato il medico sui social. La Procura di Roma indaga

Aveva cercato e trovato il medico su un social, così era partita dalla Sicilia alla volta di Roma per sottoporsi a una rinoplastica. Un ritocchino al naso, tra i più comuni interventi estetici, ma Agata Margaret Spada, 22 anni, secondo quanto si è appreso si è sentita male subito dopo l’anestesia. Con lei, in sala d'aspetto, c'era il fidanzato, che avvertito delle complicazioni è entrato in sala operatoria e ha filmato parte di quello che stava accadendo con il telefonino. I soccorsi l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale, in rianimazione. Per quattro giorni è rimasta in agonia ma alla fine non ce l’ha fatta. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, sarà effettuata l’autopsia, e i Nas hanno sequestrato l’ambulatorio che si trova in zona Eur e la cartella clinica.

LE INDAGINI

Sono in corso verifiche su tutte le autorizzazioni del centro estetico dove la giovane era andata per la rinoplastica e sugli accertamenti svolti sulla ragazza, per eventuali allegrie e patologie. I medici saranno ascoltati. “Per chiarire le cause della morte sarà necessaria l'autopsia – ha spiegato l'avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari della 22enne-. Margaret aveva scelto la struttura dove effettuare l'intervento dopo alcune ricerche su internet” ha confermato il legale. La ragazza, deceduta lo scorso 7 novembre, la si sarebbe sentita male dopo la somministrazione dell'anestesia locale. Il fascicolo, per omicidio colposo, è affidato al pm Erminio Amelio che ha delegato i carabinieri del Nas per le indagini che hanno sequestrato le cartelle cliniche.