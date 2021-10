24 ottobre, si celebra la Giornata delle Nazioni Unite, messaggio del Segretario generale dell’Onu António Guterres

Il sei dicembre del 1971 una risoluzione dell’Onu decretò il 24 ottobre quale Giornata delle Nazioni Unite, dopo che nel 1948 la stessa Assemblea generale ne aveva decretato l’importanza. Da allora gli Stati membri celebrano questo evento che comprende non solo convegni, ma anche discussioni, incontri e mostre dedicate alla missione che porta avanti l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa Giornata è anche un momento per ampliare l’agenda comune degli Stati membri e riaffermare gli scopi dei principi della Carta delle Nazioni Unite.





Il messaggio del Segretario Generale

In occasione della giornata delle Nazioni Unite, il Segretario Generale, António Guterres, ha diffuso un videomessaggio: “Settantasei anni fa le Nazioni Unite furono create come un veicolo di speranza, per un mondo che stava emergendo dall'ombra di un conflitto catastrofico” ha detto, continuando “Oggi, donne, e uomini delle Nazioni Unite portano avanti questa speranza in tutto il mondo. Covid-19, conflitti, fame, povertà ed emergenza climatica, ci rammendano che il nostro mondo è lungi dall'essere perfetto. Ma ci dicono al tempo stesso che la solidarietà è l'unica strada possibile. Dobbiamo aggregare le nostre risorse per affrontare grandi sfide e far progredire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In che modo? Garantendo che ognuno, dovunque, abbia accesso ai vaccini contro il COVID-19 al più presto. Sostenendo diritti e dignità di tutti, in particolare i più poveri e svantaggiati, donne e ragazze, infanzia e giovani”. Inoltre Guterres ha parlato anche dei conflitti “Cercando una fine ai conflitti che insanguinano il nostro mondo. Assumendo e mantenendo impegni coraggiosi per salvare il nostro pianeta. Infine costruendo un modi di governo globale che sia più inclusivo, connesso ed efficace, come spiego nel mio rapporto “La nostra agenda comune”. I valori su cui si è retto lo Statuto ONU degli ultimi 76 anni, pace, sviluppo, diritti umani e opportunità per tutti, non hanno scadenza”. Concludendo. “Celebrando la Giornata delle Nazioni Unite, uniamoci nel nome di questi ideali, dando piena attuazione al potenziale e alla promessa delle Nazioni Unite”.