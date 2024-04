Trump in aula al processo per aver comprato il silenzio della pornostar Stormy Daniels, è un attacco all’America, ha detto il Tycoon

Si è aperto oggi al Lower Manhattan a New York il processo penale per Donald Trump per aver comprato il silenzio della pornostar Stormy Daniels sula loro relazione prima delle elezioni del 2016. Il Tycoon è accusato di 34 capi di imputazione, soprattutto per aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento di 130.000 dollari fatto alla pornostar affinché non rivelasse la loro relazione. Si tratta di una prima volta in un processo del genere per un ex presidente Usa. Il dibattimento si svolge tra enormi misure di sicurezza. Il processo dovrebbe durare dalle sei alle otto settimane. Oggi, lunedì 15 aprile verranno selezionati i membri della giuria popolare. Intanto il giudice ha respinto la richiesta di ricusazione di Trump perché si basa su affermazioni inconsistenti, inoltre non è stata ammessa come prova un video il cui il Trump fa affermazioni volgari e maschiliste sul modo in cui tratta le donne.





Trump

Il magnate si è presentato in tribunale in abito scuro, camicia bianca e l'immancabile cravatta rossa. Prima di entrare in aula, davanti ai giornalisti che lo attendevano ha detto che quello contro di lui è un attacco all’America, è una persecuzione politica, un processo che non doveva essere avviato. Non è mai successo niente di simile prima. Inoltre Trump ha definito spazzatura i due testimoni chiave del processo. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato nell’aprile del 2023 con 34 capi d’imputazione per aver falsificato documenti finanziari per coprire il pagamento alla pornostar. Per comprare il suo silenzio sulla loro relazione. Il tycoon però punta a trasformare questo dibattimento in un manifesto elettorale. Vuole convincere gli americani a fare donazioni per la sua campagna elettorale. Ha già definito questo un processo farsa ed è pronto a dichiararsi ancora una volta vittima del complotto dei Democratici. Il processo però non sarà trasmesso in televisione perché la legge di New York lo vieta. Trump ha sempre negato di aver avuto rapporti con la pornostar.





Silenzio social

Per evitare che Donald Trump attacchi chi lo sta giudicando, è stata creata una clausola che gli vieta di postare sui social giudizi diffamanti contro i giudici del processo. Il tycoon aveva attaccato la figlia del giudice.





Stormy Daniels

Chi è la donna di cui Trump può avere paura. Stephanie Gregory Clifford, 45 anni, allias Stormy Daniels, di Baton Rouge, Louisiana, spogliarellista da quando era ancora minorenne, e pornostar premiata con gli Avn Awards, gli Oscar dell'industria del porno, è stata anche protagonista nel 2018 del tour "Make America Horny Again", che sembra un richiamo di quel "Make America Great Again" di Trump, ma con connotazioni porno. E lei che potrebbe raccontare particolari, anche piccanti sulla sua relazione con Donald Trump. Anche se Stormy Daniels più volte ha raccontato ai media particolari del loro incontro sessuale dipingendo l’ex presidente in modo poco onorevole, soprattutto in contrasto con la narrazione machista che i trumpiani hanno sposato fin dall'inizio. I legali del tycoon ammettono che i particolari piccanti rivelati dall'attrice potrebbero nuocere all'immagine dell'ex presidente.