La domenica è di riposo anche per i robot, in Germania catena di negozi costretta a restare chiusa Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Quattro anni fa una catena di supermercati regionali aveva lanciato dei negozi completamente automatizzati, ma ora ha dovuto ingaggiare una battaglia legale su un principio sancito dalla costituzione tedesca: ovvero il riposo domenicale. Si perché la costituzione tedesca prevede che sia che si tatti di personale umano o robot, la maggior parte degli esercizi commerciali nel Paese deve essere chiusa la domenica. Lo ha confermato un tribunale cui si era rivolto il gestore della catena di supermercati. La battaglia legale era stata avviata dal sindacato tedesco dei servizi dopo l'apertura del primo negozio automatizzato a Fulda quattro anni fa perché si oppone allo shopping domenicale, giustificando la decisione perché il personale del commercio al dettaglio ha già a che fare con orari flessibili durante la settimana. Per il sindacato. il personale umano dei supermercati ha diritto a trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.





Il paradosso

Il paradossale caso dei robot-venditori di società con sede a Fulda costretti a riposare la domenica è stato riportato dal sito del Financial Times. "È assolutamente grottesco", ha dichiarato un consigliere di amministrazione della catena, Thomas Stäb, sottolineando i piccoli "robo-negozi" sono "fondamentalmente distributori automatici" che non dovrebbero essere colpiti dal divieto. La catena conta circa 300 supermercati tradizionali e 40 mini-negozi completamente automatizzati. L’azienda è stata costretta a conformarsi alla sentenza pronunciata nel dicembre scorso da un Tar dell'Assia, secondo cui la "Sonntagsruhe" deve essere rispettata anche se non ci sono lavoratori umani. Secondo i giudici il piccolo negozio self-service, che si qualifica come "negozio", deve rispettare la normativa sugli orari di apertura.





I negozi

I mini negozi robotizzati sono ospitati in container di legno prefabbricati e offrono quasi 1.000 articoli ritenuti essenziali per la vita quotidiana come latte, burro, frutta e verdura fresca, oltre a preservativi e test di gravidanza. Queste attività commerciali sono gestite per qualche ora al giorno da personale umano, per il resto della giornata tocca ai robot. Anche la domenica.