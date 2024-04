La Formula 1 si mangia la MotoGp, Liberty Media compra Dorna, la società che organizza il mondiale della massima cilindrata motociclistica

Era nell’aria, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale, la Formula 1 si mangia anche il Mondiale della MotoGp. Liberty media, che detiene i diritti del circus delle auto, ha acquisito la società spagnola Dorna Sports, ovvero i proprietari dei diritti commerciali e di immagine del campionato della massima cilindrata motociclistica. Il gruppo americano diventa di fatto leader indiscusso degli sport motoristici. L’operazione dovrebbe completarsi entro la fine dell’anno. Liberty Media valuta Dorna Sports 4,2 miliardi di euro, debito compreso. L’ultima parola però spetta alle autorità competenti in materia di concorrenza e investimenti esteri in varie giurisdizioni, a cominciare da quelle dell’Unione europea.





Il precedente

C’è un precedente che ci riporta al 2006, quando un fondo lussemburghese fu costretto proprio dalla Commissione europea garante della concorrenza a vendere Dorna, che già deteneva i diritti della MotoGp, quando era intenzionata ad acquisire la holding britannica che allora controllava la Formula 1.





I dettagli dell’Affare

Per quanto riguarda i dettagli di questa acquisizione del mondiale di MotoGp, Liberty Media pacherà in contanti e in azioni, l'86% di Dorna Sports, mentre i manager della società madrilena manterranno il controllo delle restanti azioni. "Siamo molto lieti di espandere il nostro portafoglio nel settore dello sport e dell'intrattenimento con l'acquisizione del campionato MotoGP” ha detto Greg Maffei, Ceo del colosso statunitense, per il quale “Si tratta di un business in crescita, generatore di importanti flussi di cassa e vogliamo farlo crescere ulteriormente per i fan della MotoGP, i team, i suoi partner commerciali ed i nostri azionisti".Dorna Sports era già controllata dal fondo Bridgepoint e dal Canada Pension Plan Investment Fund.





Il commento di Dorna

"Questo è il passo ideale nell'evoluzione della MotoGP e siamo entusiasti di ciò che questo nuovo traguardo porterà alla Dorna, al paddock della MotoGP e agli appassionati di sport motoristici", ha commentato Carmelo Ezpeleta, attualmente Amministratore delegato della Dorna Sports, sottolineando che "Liberty ha un eccellente track record nello sviluppo di imprese sportive e non potremmo chiedere un partner migliore". Oltre alla MotoGP, Dorna Sports controlla anche i mondiali Superbike e MotoE.