Motori, Formula 1, Ayrton Senna, 30 anni fa la morte di Magic durante il Gran Premio di Imola

LA FINE DI UN'ERA





La guida aggressiva e la sua capacità di tirare fuori il massimo dalle vetture resero Ayrton Senna una vera e propria leggenda in pista. La sua morte tragica durante il Gran Premio di San Marino del 1994 scosse il mondo intero. L'incidente, causato dal cedimento dello sterzo della sua Williams mentre percorreva la curva Tamburello ad altissima velocità, portò alla morte del pilota brasiliano. La gara venne interrotta per 40 minuti e terminò con la vittoria di Michael Schumacher. Bernie Ecclestone, ex capo della Formula 1, non volle fermare o annullare la gara dopo quanto era successo e affermò che "Non avrebbe aiutato Senna in alcun modo - spiega - Quando queste cose accadono è tutto così veloce che non hai tempo per pensare. Legalmente si sarebbe dovuto fermare tutto, perché ora sappiamo che è morto sul circuito". Nonostante la sua morte prematura, l'eredità di Ayrton Senna vive ancora oggi. È ricordato non solo per i suoi successi in pista, ma anche per la sua umanità e la sua generosità fuori dal circuito. La Fondazione Ayrton Senna, fondata dalla sua famiglia dopo la sua morte, continua a lavorare per migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani in Brasile. La morte di Ayrton Senna ha segnato la fine di un'era nel mondo della Formula 1. La sua rivalità con Prost, i tre titoli mondiali, i podi, il nome di Senna è scolpito nella storia di questo sport non solo per ciò che ha vinto, ma anche e soprattutto per ciò che ha significato per un'intera generazione che grazie a lui ha iniziato a seguire la Formula 1.