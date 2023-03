F1, Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Bahrain

E' Max Verstappen su Red Bull a conquistare la prima pole position della stagione 2023 di Formula 1. Il campione del mondo in carica sulla pista di Sakhir, in Bahrain, ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez, staccato di soli 138 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari, con il terzo tempo di Charles Leclerc, che ha rinunciato al suo secondo tentativo per conservare un treno di soft per il via del GP, a 292 millesimi dalla pole e Carlos Sainz a 446 millesimi. Dalla terza fila Fernando Alonso con la Aston Martin e George Russell con la migliore delle Mercedes. Settima posizione in griglia per Lewis Hamilton, ottavo Lance Stroll con l'altra Aston Martin, nono Esteban Ocon su Alpine e decimo Nico Hulkenberg su Haas.





Le parole dei protagonisti

Così il poleman, Max Verstappen: "Credo sia stato un weekend iniziato in maniera difficile, non riuscivo a trovare il ritmo ieri ma ho messo i pezzi insieme per le qualifiche e sono molto contento. Sono felice di essere in pole. È un risultato positivo per tutto il team dopo lo scorso anno. Mostrarci così forte è fantastico, non vedo l'ora sia domani. In auto è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, perché siamo rallentati e tutti aumenteranno le loro prestazioni. Questo è il bello della F1, dopo la sofferenza delle libere è una sorpresa essere in pole". Il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc: "Non c'è stato alcun problema, eravamo in lotta per la pole ed ero sorpreso dopo quello che è successo nei test. Ma dobbiamo pensare al passo gara, siamo indietro rispetto alle Red Bull e partendo terzi con una gomma nuova siamo messi meglio". Meglio partire terzi con gomma nuova che secondi con gomma usata. Questa F1 è entusiasmante, guardiamo al futuro con speranza. In gara sembriamo più deboli, la gomma nuova ci può aiutare e la direzione è giusta".Deluso invece Carlos Sainz, quarto: "Dopo i test speravo di più, ma dopo la giornata di ieri oggi mi stavo ancora riprendendo. Oggi è stato un po' meglio, ma mi aspettavo di più. Per domani la differenza sarà il degrado, questa è una pista complicata e le gare sono lì per essere fatte. Ci proveremo con la strategia, Aston Martin sarà forte e noi ci proveremo. Sarà divertente, la qualifica è stata tirata e tutti erano allo stesso livello. Domani in gara sarà difficile, saremo tutti lì e sicuramente ci divertiremo". Fernando Alonso, quinto, dopo aver dominato le prove libere 2 e 3: "Troppo bello per essere vero, la realtà però è arrivata in qualifica. Otto mesi fa, quando sono arrivato qui, pensare di essere in top 5 in Bahrain era impossibile. Stiamo vivendo un sogno, domani lotteremo con Ferrari e Mercedes ed è quasi incredibile dirlo".