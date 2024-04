Via libera dalla camera Usa ad un pacchetto di aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan, ora tocca al Senato Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

La Camera degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge che prevede uno stanziamento da 60 miliardi di dollari per l’Ucraina, 26 per Israele, di cui 9 per gli aiuti umanitari a Gaza e altri per Taiwan, nell’ambito di un pacchetto che comprende anche un provvedimento sulla sicurezza nazionale che prevede il potenziale bando di TikTok se questi resterà in mani cinesi negli Stati Uniti. Ma non solo. la Camera Usa ha autorizzato il presidente Biden ad emettere nuove sanzioni contro la Russia e l'Iran. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti, i quattro pacchetti separati messi oggi ai voti saranno riuniti in un solo pacchetto ed inviati al Senato, che dovrà approvarli di nuovo. La seduta è prevista per martedì. Il via libera arriverà dopo la firma del presidente Biden.





Le reazioni

Al termine della votazione, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha detto che "Oggi, i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana sulla scena mondiale”. Biden ha anche aggiunto che “In questo punto di svolta critico si sono uniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando una legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho combattuto per mesi”. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere “grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta”, aggiungendo che questo è “Un pacchetto molto importante che sarà sentito dai nostri soldati in prima linea, dalle nostre città e villaggi che soffrono il terrore russo”. Per il premier israeliano Netanyahu Gli aiuti Usa a Israele “difendono la civiltà occidentale”





Mosca contrariata

Gli aiuti statunitensi all'Ucraina, a Israele e a Taiwan approvati dal Congresso degli Stati Uniti "aggraveranno le crisi globali", denunciato la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova. "Lo stanziamento di aiuti militari statunitensi all'Ucraina, a Israele e a Taiwan esacerberà le crisi globali: gli aiuti militari al regime di Kiev sono un sostegno diretto alle attività terroristiche, mentre a Taiwan, sono un'interferenza negli affari interni della Cina. Infine a Israele sono una via diretta per un peggioramento senza precedenti della situazione nella regione", ha scritto su Telegram .





TikTok

Protesta anche il social cinese dopo il provvedimento sulla sicurezza nazionale che prevede il potenziale bando di TikTok. La piattaforma definisce "deplorevole" il fatto che "usi la copertura di un'importante assistenza estera e umanitaria per far passare ancora una volta una legge di interdizione che calpesterebbe i diritti di libertà di espressione di 170 milioni di americani, devasterebbe 7 milioni di imprese e chiuderebbe una piattaforma che contribuisce all'economia statunitense per 24 miliardi di dollari all'anno".