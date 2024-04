Ponte del 25 aprile per un italiano su tre, lo sostiene Coldiretti, gettonatissimi gli agriturismi

Si avvicina il ponte del 25 aprile, malgrado le minacce del tempo, che secondo le ultime previsioni non sono favorevoli al turismo, gli italiani hanno deciso di sfruttare questi giorni di vacanza per fare un breve break sul lavoro. Un italiano su tre, ovvero il 34% ha deciso di concedersi un breve periodo di relax, malgrado il freddo previsto su gran parte del Paese, proprio in coincidenza con il 25 aprile. (Lo afferma un’indagine Coldiretti/Ixe' sui ponti di primavera, con la festa della Liberazione che quest'anno, per qualcuno sarà l’occasione, aggiungendo pochi giorni di ferie, di sfruttare anche il Primo Maggio per fare una vera e propria vacanza.





La scelta degli italiani

Quali sono le località scelte dagli italiani? Secondo l’indagine Coldiretti, la maggior parte, ha scelto di restare in Italia per il ponte del 25 aprile, quindi dando l’assalto alle località marittime, alle città d'arte fino e naturalmente alla campagna e alla montagna. Per quanto riguarda l'alloggio preferito sono le abitazioni di proprietà o di parenti ed amici seguite dagli alberghi e dai bed and breakfast. Gettonatissimi anche gli agriturismi che per il ponte del 25 aprile, secondo Campagna Amica Terranostra alcune strutture registrano già il tutto esaurito. Possibilità di stare all’aria aperta e buon cibo sono i deterrenti che fanno scegliere questa soluzione per una breve vacanza. In Italia sono 25.400 agriturismi. E Coldiretti sottolinea che questa sarà una vacanza tutta “Made in Italy, di prossimità, sostenibile in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere”. Questo è un trend che ha portato le strutture, sempre secondo la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli, ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Questo è anche un importante indicatore per quelle che saranno poi le vacanze estive, conclude Coldiretti. E a proposito di questa scelta, in Toscana sono previsti circa 640mila pernottamenti per il ponte del 25 aprile, secondo Confesercenti Toscana.