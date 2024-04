Iniziato l’attacco iraniano contro Israele, in volo decine di droni verso lo Stato Ebraico

Funzionari israeliani hanno confermato che decine di droni sono stati lanciati dall'Iran verso Israele Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi in volo. Il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari ha detto che ci vorrà del tempo prima che i droni arrivino nello spazio aereo israeliano. Potrebbero arrivare attorno alle 7.30 ora locale, quando in Italia saranno le 6.30. Il sistema di difesa aerea è in massima allerta contemporaneamente agli aerei dell'Aeronautica Militare e alle navi della Marina.





Netanyahu

L'aereo di Stato del premier israeliano Netanyahu intanto è decollato per motivi non noti, forse per mettere al sicuro il primo ministro. Poco prima, in un discorso alla nazione, il primo ministro aveva parlato alla popolazione ribadendo la fermezza del suo Paese a difendersi da ogni minaccia. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario sia in difesa che in attacco, ha detto Netanyahu. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo, ha concluso.





Gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti stanno spostando le loro navi da guerra vicino alle coste israeliane e il presidente Joe Biden ha interrotto il weekend per tornare alla Casa Bianca e seguire da vicino l'evolversi della situazione, sottolineando però di essere vicino a Israele. Tutto questo in risposta all'attacco di Israele a Damasco dove è stata colpita l'ambasciata iraniana ed ucciso un generale delle guardie rivoluzionarie.





Teheran

In serata Teheran ha precisato che non intende colpire obiettivi civili, ma solo militari in Israele. L'Iraq ha dichiarato di voler chiudere lo spazio aereo del Paese, così come aveva fatto in serata la Giordania. Anche a Teheran è stato chiuso lo spazio aereo. Si apprende che il piano di Israele è di intercettare il maggior numero possibile di droni lanciati dall'Iran fuori dallo spazio aereo israeliano con l'aiuto degli Stati Uniti e di altri Paesi e che altri droni sono stati lanciati dallo Yemen verso il paese ebraico, lasciando intendere ad un nuovo attacco sferrato dai ribelli Houthi alleati dell’Iran.