3500 coperte tappezzano la piazza Ducale di Vigevano per dire no alla violenza Photo Credit: Jose Lattari

Il 25 novembre è la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ai microfoni di RTL 102.5 in Non Stop News con Barbara Sala, Luigi Santerelli e Antonio Sica anche la testimonianza di Nicla Spezzati, presidentessa del centro anti-violenza Kore. Per sostenere questa causa trecento volontari hanno tappezzato la piazza Ducale di Vigevano con 3500 coperte fatte a mano per sostenere una raccolta fondi a favore del progetto ADA e per finanziare il loro centro anti-violenza.





Il progetto Viva Vittoria

“Il progetto “Viva Vittoria”, ancora prima di essere un’azione concreta, è una relazione: questo progetto ha messo insieme tante donne e uomini per far sì che potessero dire di no alla violenza e alle relazioni tossiche” ha raccontato Nicla Spezzati, che ha spiegato, inoltre, come l’educazione sia essenziale per combattere questa lotta: “Tra gli obiettivi di questa campagna c’è anche la formazione. Gli uomini hanno bisogno di essere coinvolti, formati ed essere supportati nel dire no alla violenza sulle donne. Quest’ultima non è solo una questione femminile, ma tocca soprattutto gli uomini".